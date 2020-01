Homem desaparece após sair da casa de amigo em Osasco

A família procura pelo gesseiro Garlênio Gonçalves da Silva, de 37 anos, conhecido como Goda, desaparecido há quase dois meses, após buscar um celular na casa de um amigo em Osasco.

Goda foi visto pela última vez no dia 30 de novembro. Ele saiu da casa do amigo à noite, dizendo que visitaria os filhos em Sorocaba no dia seguinte, o que não ocorreu.

A carteira do gesseiro foi encontrada dias depois, na região do Jardim Rochdale, na zona Norte de Osasco, mas não há nenhum sinal do paradeiro dele desde então. Segundo os parentes, o homem nunca ficou tanto tempo longe de casa.

Publicidade

A Record TV exibiu uma matéria sobre o sumiço de Goda e o apresentador de um telejornal chegou a dizer que ele havia sido encontrado, mas, segundo parentes, a informação não procede.

Quem tiver informações que possam levar ao paradeiro de Goda, pode entrar em contato com o Disque Denúncia 181, com anonimato garantido, ou a Polícia Militar 190.