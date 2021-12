Homem é morto a tiros na frente de casa em Osasco

Bruno Félix, de 28 anos, foi morto a tiros na frente da casa em que morava, no Jardim Bandeiras, Osasco. O crime aconteceu na tarde desta quinta-feira (16).

A vítima estava aspirando o carro quando foi surpreendida por dois homens, segundo informações do jornal “Primeiro Impacto”, do SBT. Vizinhos escutaram uma discussão e tiros em seguida.

“Teve uma breve discussão, de uns 20 segundos. Após a discussão, os criminosos efetuaram disparos e fugiram em um veículo Corsa Cinza, sentido Carapicuíba”, disse o Cabo Alves da PM, à reportagem.

A Polícia Militar e uma equipe do SAMU foram acionadas para atender a ocorrência, na rua Carlos Belacosa. A vítima morreu no local. Já os criminosos conseguiram fugir e ainda não foram localizados.

Ainda de acordo com a reportagem, Bruno tinha passagem na polícia por roubo e tráfico de drogas. O caso foi registrado no 8° DP de Osasco, que prossegue com as investigações.