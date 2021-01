Homem é preso por abusar sexualmente da própria cadela em Itapevi

Um homem foi preso em flagrante por abusar sexualmente da própria cadela, em Itapevi. Nesta segunda-feira (11), o delegado Bruno Lima, defensor da causa animal, publicou nas redes sociais o momento em que o indivíduo foi detido.

A Polícia Civil e a Guarda Civil Municipal de Itapevi chegaram à residência após receber denúncias, com vídeos e fotos, sobre o caso de zoofilia. O tutor da cadela que aparecia nos vídeos das denúncias tinha ainda outro cão em casa.

Ao chegar no local, a cadelinha que sofreu a violência sexual é rapidamente reconhecida pela equipe policial. Em seguida, o autor do crime é detido. “Eu não fiz, não”, nega o homem. “Não? Tem foto e vídeo de você comend* o cachorro, seu pilantra”, responde o delegado, no vídeo publicado por ele.

Os dois cães foram resgatados e estão sob os cuidados de uma equipe de Pet Care. “O importante é que os dois estão aqui com a gente. Ela vai dar cria daqui uma semana, está de barrigudinha. E ele está aqui, com um pouco de medo ainda, mas está seguro”, disse o responsável pelo espaço.

O criminoso foi detido e teve a prisão preventiva decretada pela Justiça. De acordo com Bruno Lima, o caso não é isolado e faz parte de um esquema de zoofilia interestadual.

“Não é só aqui em São Paulo, têm mensagens de Minas Gerais também. Os celulares vão ser apreendidos para ser periciados e vamos atrás de todo mundo aí. Em Minas, vamos entrar em contato com os policiais de lá e vamos prender todos os vagabundos que fazem isso com os animais”, finaliza.