Homem é preso por vender bilhete de trem de forma ilegal na estação de Itapevi

A Guarda Civil Municipal de Itapevi prendeu um homem em flagrante por venda de passagens de trem de forma irregular, na estação Itapevi. A prisão aconteceu no sábado (4),

Ele estava com uma caixa plástica com nove cartões Bilhete Único, uma maquininha “Mercado Pago” e a quantia de R$2,6 mil em dinheiro. Segundo a GCM, o suspeito disse que utilizava a maquininha e os cartões para vender passagens de trem por um preço abaixo do praticado oficialmente, cobrando R$ 4 enquanto a tarifa regular é de R$ 5.

O homem foi encaminhado à delegacia de Itapevi para prestar esclarecimentos. Conforme a legislação – especificamente a Lei 7.418/85, apenas o proprietário do Bilhete Único está autorizado a utilizar o cartão para o pagamento de passagens.