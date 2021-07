Homem é preso tentando furtar Casas Bahia no Km 18, em Osasco

Um homem foi preso na manhã deste domingo (25) por policiais militares do 14º Batalhão tentando invadir e furtar itens da loja da Casas Bahia no Km 18, em Osasco.

publicidade

De acordo com a PM, às 7h43, os policiais foram acionados após denúncia de possível tentativa de furto em andamento na Casas Bahia do Km 18, que estava fechada. No local, o suspeito tentou fugir ao ver a chegada dos agentes de segurança, mas acabou detido.

O criminoso tinha uma mochila com materiais que seriam utilizados para auxiliá-lo na invasão e furto do comércio em Osasco. Ele vai responder por furto qualificado tentado.

publicidade