Homem esfaqueia a ex e é preso em Jandira

Policiais Militares da 4ª Companhia do 20° Batalhão de Polícia Militar Metropolitano prenderam um homem por tentativa de feminicídio, após ele esfaquear a ex-companheira, em Jandira.

De acordo com a PM, durante patrulhamento os policiais foram acionados via COPOM (Centro de Operações da Polícia Militar) para averiguar uma denúncia de violência doméstica. No local da ocorrência, encontraram uma mulher ferida, deitada no chão de um galpão onde guardava o carrinho que utilizava para vender milho pela cidade.

A vítima ficou com diversas perfurações pelo corpo e os PMs rapidamente solicitaram o resgate no local. Aos policiais, a mulher informou que havia sido atacada a faca pelo ex-companheiro e a possível localização do homem. Os policiais foram ao local informado e conseguiram prendê-lo.

No local, a perícia apreendeu uma faca quebrada, que havia sido utilizada pelo homem na tentativa de feminicídio. O criminoso foi encaminhado ao DP de Jandira.

A vítima foi socorrida e encaminhada a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). De lá, foi transferida ao Hospital Geral de Itapevi para procedimento cirúrgico.