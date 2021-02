Homem gasta R$ 1 mil em bordel, simula assalto para enganar a esposa e acaba preso

Um homem de 44 anos foi preso nesta quarta-feira (10), por falsa comunicação de crime. Após gastar R$ 1 mil reais em uma casa de prostituição, ele procurou a Polícia Militar dizendo que havia sido assaltado, mas entrou em contradição e acabou preso.

O caso aconteceu no Centro de Belo Horizonte, em Minas Gerias. De acordo com informações do BHAZ, o homem teria inventado o roubo para justificar à esposa o sumiço dos R$ 1 mil reais gastos em um prostíbulo.

Ao procurar os PMs, ele inventou que foi abordado por dois criminosos, sendo que um deles estava armado. No roubo, os bandidos teriam levado o dinheiro e o celular. Ao se mobilizar para encontrar os criminosos, a polícia teve acesso às imagens de câmeras de segurança do local em que ele afirmou ter sido roubado, mas não visto em nenhum momento.

Ao ser questionado novamente, ele abriu o jogo e disse que, além de ter usado todo o dinheiro na casa de prostituição, entregou o celular para pagar outro programa e precisava de uma desculpa para dar à esposa.

Ele foi detido por falsa comunicação de crime e pode receber pena de até seis meses e multa. Com ele também foi encontrada uma porção de maconha.