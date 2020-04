Homem mata vizinho a facadas e cai da laje após briga em Osasco

Um homem foi morto a facadas pelo vizinho, que morava na parte de baixo de sua casa, em Osasco. O crime aconteceu em meio a uma briga durante uma bebedeira entre os dois. Houve uma discussão e Gerinaldo Batista Correa atacou o caminhoneiro Antônio Faustino dos Santos, de 52 anos, com uma faca.

Em seguida, alcoolizado, o assassino foi até a laje do imóvel, onde se desequilibrou e caiu na calçada. Vizinhos chamaram o SAMU, que o socorreu. Os socorristas atenderam Gerinaldo, que teve apenas um corte superficial na queda, sem saber que em um dos cômodos do imóvel estava Antônio esfaqueado.

Na manhã seguinte, um amigo foi levar café para o caminhoneiro, que estava desempregado e vinha trabalhando com materiais recicláveis, e encontrou o corpo. A polícia foi chamada e Gerinaldo confessou o crime, sem mencionar, no entanto, a motivação. O assassino confesso foi preso em flagrante. (Com informações do “Balanço Geral SP” – vídeo abaixo)