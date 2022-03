Homem morre após ser atropelado na Raposo Tavares

Um pedestre morreu após ter sido atropelado, na madrugada desta quarta-feira (23), na altura do Km 17 da rodovia Raposo Tavares. Acidente aconteceu na via sentido à capital paulista.

publicidade

A vítima ficou estirada no chão próximo à uma rampa de saída de um supermercado. O óbito foi constatado pela equipe de resgate ainda no local. Segundo informações do portal “Viva Cotia”, o veículo envolvido no acidente ainda não foi encontrado.

O acidente, ocorrido por volta das 4h, causou congestionamento na região durante a manhã desta quinta-feira. Nas redes sociais, internautas relataram que chegaram a levar mais de duas horas para passar pelo trecho, no Km 17.

publicidade