Homem obriga mulher a entrar no carro e a estupra em Osasco

Uma mulher foi estuprada após ser obrigada por um homem a entrar no carro, na madrugada de segunda-feira (19). Ela foi abordada em Carapicuíba e deixada pelo criminoso em uma rua no bairro de Quitaúna, em Osasco.

A vítima tem 19 anos. Ela mora na zona Leste e havia acabado de sair sozinha da casa do namorado, em Carapicuíba, após os dois terem uma briga. Enquanto a mulher caminhava, por volta das 2h30 um carro branco se aproximou e o motorista a ameaçou e obrigou a entrar no veículo. Em seguida, ele passou a mão no corpo dela enquanto dirigia, parou o veículo e cometeu o estupro, segundo a polícia. Depois, o estuprador deixou a vítima na rua João Cordeiro, em Quintaúna, Osasco.

Imagens de câmeras de segurança filmaram o momento em que a mulher saiu do carro e o criminoso fugiu. A PM foi acionada e os policiais levaram a vítima a um pronto socorro.

A placa do carro usada pelo criminoso já foi identificada e a mulher teria reconhecido um dos filhos da dona do veículo como o estuprador, que é procurado pela polícia. A ocorrência foi registrada no 1º DP de Osasco. (Com informações do SBT)