“Homem Pateta” entra nos Trending Topics do Twitter com alerta de Fátima Bernardes

O alerta no “Encontro”, com Fátima Bernardes, desta segunda-feira (29), sobre os perigos dos perfis nas redes sociais com o personagem “Homem Pateta”, que incentivam crianças a fazer coisas erradas e até mesmo ao suicídio colocou o assunto nos Trending Topics (assuntos mais discutidos do momento) no Twitter.

No programa da Globo, a delegada Patrícia Zimmermann fez um alerta aos pais e uma mãe relatou situação passada pelo filho com um dos perfis, que também se identificam com variações do nome Jonathan Galindo.

“Ele começa a mandar imagens, desafios e eles fazem que eles [crianças e adolescentes] cliquem em um link e, quando está na conversa privada, ele começa”, afirmou a delegada.

Uma mãe relatou que o filho, de 10 anos, teve contato com um dos perfis. “Há uns 10 dias, meu filho perguntou se podia dormir no meu quarto. Estava trêmulo e com muito medo. Eu comecei a perguntar e veio uma crise de pânico que foi muito feio de ver. Aí, ele disse que, pela manhã, viu um vídeo em que um perfil de Jonathan Galindo mandava o meu filho se jogar de um prédio”.

Patrícia Zimmermann ressaltou ainda a importância de os pais acompanharem de perto o conteúdo ao qual os filhos têm acesso pela internet e denunciem possíveis práticas criminosas à polícia.

No Twitter, milhares de usuários comentaram sobre este novo risco às crianças na internet.

obrigada “homem pateta” por deixar o meu irmão traumatizado, que não entende que as coisas que ele vê na internet nao são reais e nao vao aparecer quando ele estiver sozinho, que ele pode andar em casa sozinho sem estar com muito medo de ele aparecer no+ pic.twitter.com/wGGpXe4i6M — juju cupido 1 (@ttdalua_) June 29, 2020

Pais e mâes tomem cuidado com o homem pateta, ele incentiva crianças e adolescentes ao suicídio. Os pais DEVEM ser alertados. pic.twitter.com/1dA8Bc0o9u — Miguel Neto 🏡🌎🏴 (@MiguelOficial03) June 29, 2020

Baleia Azul, Homem Pateta, Momo: Crianças em perigo!

Disfarçadas de brincadeiras, desafios podem levar a ferimentos e até suicídio Acompanhe a Thread pic.twitter.com/qKNf0siYcT — Beta ♍🇧🇷💊 (@betatalkei) June 29, 2020

🚨🚨 Alerta!! A internet sem supervisão dos pais é um perigo para as crianças!! Falsas brincadeiras que estimulam desafios causam ferimentos e até suicídio. O Homem Pateta é a nova onda!https://t.co/Ll2z05wi25 — 👊🇧🇷 Marco Feliciano (@marcofeliciano) June 27, 2020