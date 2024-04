Homem preso em Carapicuíba por roubo a caixa eletrônico com explosivos tinha cofre com armas e munições

Um homem de 40 anos foi preso nesta quinta-feira (11), no Jardim Santa Brígida, em Carapicuíba, por envolvimento em uma tentativa de roubo a um caixa eletrônico com o uso de explosivos. O crime aconteceu em 2015.

Policiais do Departamento Estadual de Investigações Criminais (DEIC) chegaram ao indivíduo durante uma operação contra envolvidos em casos de explosões de carros-fortes e agências bancárias. Na casa dele, foram localizados dentro de um cofre e apreendidos: uma espingarda, duas pistolas e um kit utilizado para aumentar a estabilidade e eficiência dos disparos.

A polícia encontrou ainda um municiador, uma luneta para tiros a longa distância, 86 munições, um colete balístico, uma picape e uma moto. De acordo com os policiais, o suspeito alegou ser atirador esportivo, mas teria apresentado o porte apenas de uma pistola.

Investigação

O setor de inteligência da 5ª Divisão de Investigações sobre Crimes contra o Patrimônio (Disccpat) localizou, durante as investigações, um galpão que seria usado para esconder veículos utilizados em crimes, e passou a monitorar o imóvel.

Um dos carros que entrou no galpão tinha queixa de furto, pois havia sido alugado, mas não foi devolvido à locadora na data prevista, ainda segundo a polícia. Como o veículo tinha rastreador, as equipes conseguiram chegar ao galpão do qual o suspeito preso ontem em Carapicuíba é proprietário.

Com o mandado de busca e apreensão expedido pela Justiça em mãos, as equipes foram até a casa do indivíduo, no Santa Brígida. Ele foi encaminhado à cadeia, e o caso foi registrado no 2º DP de Carapicuíba.