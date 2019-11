Homem que ameaçou se matar e foi chamado de “corno elétrico” no SBT se suicida

Um homem que ameaçou se matar e não conseguiu ir adiante se suicidou na mesma manhã em que foi ridicularizado em telejornais locais e em rede nacional no “Primeiro Impacto”, do SBT, informa o colunista do Uol Maurício Stycer.

O caso aconteceu em Londrina, no Paraná. O homem dizia que queria morrer e o motivo seria a descoberta de que foi traído. O apresentador do “Primeiro Impacto” fez piadas com a situação, com uma música que diz: “Desça dai seu corno, desça dai / Desça dai chifrudo o que é que há? / Você ganhou foi gaia não foi asas pra voar”.

Marcão do Povo declarou, sobre o homem: “Você não é o único corno do Brasil, fique tranquilo”. E acrescentou: “Chifre é que nem consórcio: a qualquer momento você é contemplado”.

De Londrina, o repórter Felipe Macedo também fez piada: “É o corno elétrico. Os amigos avisam: a tua mulher está te chifrando. E ele diz: ‘tô ligado’”.

A situação do homem foi o tempo todo tratada de forma debochada pelo programa. “Pra descontar a revolta, ele assumiu o corno elétrico mesmo. Se grudou no fio em frente ao terminal central de Londrina e começou a gritar essas coisas que vocês já ouviram. Só que o corno errou o fio. Ele foi no fio de telefone. Não deu choque nenhum. Ele escorregou, se estalelou. Não quebrou nada, nem o chifre. E teve que voltar pra casa. Dizem as más línguas que perdoou a esposa”, afirmou o repórter.

O fato aconteceu na segunda e as imagens foram exibidas na manhã seguinte por um jornal local da Rede Massa (SBT) no Paraná e por volta das 9h da manhã em rede nacional, no “Primeiro Impacto”.

O site 24h informou que o homem foi encontrado morto em sua casa no final da manhã de terça. O boletim de ocorrência registrou a causa da morte como suicídio. Um inquérito policial foi instaurado para investigar o caso.

O SBT não quis se pronunciar. O advogado de Marcão do Povo, Rannieri Cavalcanti Lopes, disse à coluna de Maurício Stycer no Uol que “não houve qualquer incitação ao suicídio na matéria”, apenas “uma brincadeira normal que o Marcos faz sempre no programa”.