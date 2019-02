Homem que arrastou idosa durante roubo de veículo é preso em Osasco

Policiais civis do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) prenderam em Osasco, na segunda-feira (18), Rubens de Oliveira Gregório, de 25 anos, suspeito por arrastar uma mulher de 65 anos ao roubar o carro dela.

O crime aconteceu no dia 13, no Piqueri, em São Paulo. O acusado foi preso no Jardim Mutinga, em Osasco, depois de investigações realizadas por agentes da 3ª Divecar (Investigações sobre Desmanches Ilegais).

A equipe cruzou informações de ocorrências de roubo de veículos naquela região com indivíduos que costumam agir na mesma área, o que permitiu identificar o suspeito.

Ele foi detido e admitiu o crime. A vítima, apesar de estar com duas costelas fraturadas, esteve na delegacia e o reconheceu.

O acusado estava com o benefício da liberdade provisória e apresentava diversas passagens por roubo.

Ele foi preso e encaminhado à Justiça.

* Errata – 20/02, 18h12

Diferentemente do publicado inicialmente, o crime aconteceu no Piqueri, em São Paulo, e não em Osasco.