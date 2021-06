Um homem colocou sua idolatria na pele com uma tatuagem com o desenho do rosto do presidente Jair Bolsonaro na coxa.

A homenagem a Bolsonaro foi feita em Arapiraca (AL) e viralizou nas redes sociais após o tatuador responsável, Marcondes Rodrigues, compartilhar o resultado do trabalho.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Marcondes Rodrigues (@marcondesrodriguis)