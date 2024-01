Homem tenta matar a ex-mulher a facadas e é morto a tiros em Carapicuíba

Um homem de 41 anos foi morto a tiros no momento em que atacava a ex-mulher a facadas no meio da rua, em Carapicuíba. O caso aconteceu na manhã da sexta-feira (19), e foi registrado por uma câmera de monitoramento de uma residência.

As imagens circulam na Internet e são chocantes. É possível ver o momento em que a vítima passa na rua gritando “socorro” enquanto o agressor parte para cima dela com uma faca, isso por volta de 7h. Em seguida, uma terceira pessoa apareceu armada e atirou contra o agressor, que caiu no chão.

A mulher, de 49 anos, foi socorrida com ferimentos nos braços, costelas e na região do pescoço, levada ao Hospital Geral de Carapicuíba, onde foi internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP), o homem que fez os disparos contra o agressor tinha autorização de posse de arma de fogo do tipo Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador (CAC) e agiu para defender a mulher.

O caso foi registrado no 2º DP de Carapicuíba como homicídio, tentativa de homicídio e violência doméstica.