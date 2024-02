Homem tenta matar a ex-mulher com marteladas em Osasco e é detido

Um homem foi preso em flagrante ao tentar matar a ex-companheira com golpes de martelo, na noite desta quinta-feira (15), em Osasco. O caso aconteceu na rua Sérgio Ribeiro da Silva, Jardim Bonança.

De acordo com informações da Guarda Civil Municipal, uma equipe fazia patrulhamento pelo bairro quando foi acionada para atender a uma ocorrência de agressão, por volta das 21h.

No endereço, os guardas se depararam com uma mulher com diversos ferimentos. Ela recebeu os primeiros socorros e foi encaminhada pelo SAMU a um hospital da região. Não há informações sobre o quadro de saúde da vítima.

O agressor tentou fugir, mas foi detido e encaminhado ao 5º DP de Osasco, onde o caso foi registrado. O martelo utilizado no crime foi apreendido.