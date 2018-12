Horóscopo de hoje (18/12): leia as previsões para o seu signo

Horóscopo para esta terça-feira, 18 de dezembro de 2018. Leia as previsões para o seu signo e a simpatia do dia.

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Não tente tornar tudo racional e lógico em sua vida amorosa, porque muitas vezes o mais interessante é o que você menos espera. As diferenças do casal são resolvidas quase que por magia. Você saberá como alcançar o coração dela com palavras simples e demonstrações de afeto.

Dinheiro & Trabalho: Você tomará as decisões certas e poderá planejar-se melhor. Os investimentos relacionados à compra de bens serão favorecidos. A implementação de uma nova metodologia de trabalho aumentará a produtividade, mas não abuse também dos seus recursos para negócios, aja com cautela.

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Você se relaciona de uma maneira muito mais aberta. No campo do amor, paixão e sexo serão os fatores predominantes no dia de hoje. Confiança, alegria, intimidade. Bom momento para fortalecer seu casamento ou começar de novo com alguém que se pareça com seu ideal de pessoa.

Dinheiro & Trabalho: Oportunidades benéficas. Você sabe que é talentoso e que, onde quer que vá, se dá bem. Aproveite o seu charme para fazer bons negócios. Você começará projetos com boas possibilidades financeiras futuras. A maneira como você investe seus recursos tenderá a ser sensata.

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Você deve aprender a ouvir as necessidades e reivindicações de seu parceiro e procurar resolver os problemas. Se você não fizer isso agora, depois será tarde demais. Você não se sentirá capaz de resolver um problema que sua amada lhe trará. Mas tudo o que ela quer nesse momento é ser ouvida.

Dinheiro & Trabalho Sem contratempos ao negociar, especialmente com pessoas de certo poder. Manter a humildade é o melhor nesse momento. Projetos econômicos serão adiados. Não perca a calma. Tudo em seu devido tempo. Faça planos e mantenha o cronograma financeiro para obter ganhos a curto prazo.

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: As condições são boas para a diversão e boa companhia. As dificuldades na família continuam latentes. Conflitos no relacionamento não vão mais tirar seu sono. Você está carente de afeto e admiração para fortalecer sua auto-estima, por isso, parta para outra. Algo bom para os dois.

Dinheiro & Trabalho: Estenda-se em seu trabalho, defina de antemão o que precisa ser feito e quem deve fazê-lo para evitar perder tempo e energia. As contingências econômicas passam por uma fase difícil, mas um convite lhe dará a oportunidade de agir com liberdade para se equilibrar financeiramente e resolver seus problemas rapidamente.

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Não é um bom dia para fazer qualquer tipo de cobranças amorosas ou pedir explicações. Antes de nada, pense e fale com calma. A afeição será muito importante neste dia. Contanto que você seja capaz de dar amor, você receberá mais em troca. Lembre-se que o amor é o que permanece.

Dinheiro & Trabalho: Não se exponha diante dos colegas. Hoje toda prudência será pequena. Não idealize novos planos junto deles. Não os deixe pisar em você. Defenda seus interesses com firmeza e seriedade. Depois de uma bebida amarga virão tempos melhores.

TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Não é um bom momento para tomar decisões precipitadas em relação ao amor. Coisas importantes levam tempo para serem definidas. Não seja egoísta no amor. Pare de pensar no passado e viva o presente. Se você vive no passado, não conseguirá ser feliz no presente.

Dinheiro & Trabalho: É hora de pensar em como melhorar o ambiente de trabalho do dia a dia. Suas idéias serão muito bem recebidas. Seus superiores reparam em sua habilidade. Você terá o ingresso de um dinheiro extra que não esperava. Faça bom uso dele.

GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Se você não tem certeza do que sente, deve dizê-lo. A sinceridade é algo que os outros irão valorizar em você. Momentos de relacionamentos intensos. É o dia ideal para pedir o que você deseja. Se você fizer suas propostas com cautela, elas serão bem recebidas.

Dinheiro & Trabalho: Se você precisar de ajuda financeira, precisará recorrer aos seus entes queridos. Explique seus problemas claramente e conte com a ajuda deles. Você saberá como superar a oposição ou a resistência de outras pessoas que tentam boicotar seus objetivos no trabalho. Permaneça firme em suas decisões.

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Aceitar o que o outro tem para dar será um grande passo no amor. Não busque a perfeição, valorize o desejo de ser melhor. Seus relacionamentos amorosos podem mudar. Conquistas efêmeras saem do seu estilo de vida e você se abre para compromissos duradouros.

Dinheiro & Trabalho: Bom momento para fazer um pequeno investimento. A presença astral no seu signo traz negócios ou vendas favoráveis. Sua áurea positiva irá acompanhá-lo ao longo do dia e vai mudar sua experiência no trabalho. Você se sentirá estimulado e avançará. Use da sua inesgotável criatividade para mudar alguns processos na empresa para a qual trabalha.

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Você terá à sua disposição a palavra amável e o conselho desinteressado de sua família. Você vai viver uma segunda lua de mel. Não deixe o ciúme arruinar seus relacionamentos. Para que tudo aconteça da melhor maneira, você deve ouvir primeiro e agir depois.

Dinheiro & Trabalho: Você ainda recebe força das estrelas para lutar pelos seus objetivos. As questões em que você se envolver lhe trarão bons resultados. As coisas começarão a melhorar. Leia bem os documentos e contratos que você assinar, eles contem erros que podem custam caro.

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Você sempre tende a concordar com a pessoa que ama e, às vezes, essa não é a melhor maneira. Defenda seus desejos e pontos de vista. Você está em um momento muito significativo na sua vida sentimental. Expresse-se naturalmente e de maneira direta, que as pessoas entenderão seus sentimentos.

Dinheiro & Trabalho: Problemas com dinheiro. Mesmo que seja a primeira vez, não tenha medo de pedir ajuda porque os outros estão dispostos a apoiá-lo. Conversas durante o cafezinho são apenas isso, conversas sem muitas pretensões. Preste atenção aos seus instintos e faça o que precisa para ser merecedor de uma promoção e ganho financeiro.

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Se você dialogar com sinceridade, poderá esclarecer as questões que permaneceram guardadas. Não haverá reconciliação, mas você se sentirá melhor. Se você se sentir tentado a ser infiel à pessoa que ama, pense duas vezes. Não vale a pena jogar tudo fora.

Dinheiro & Trabalho: Não deixe as tarefas do seu trabalho confundir você. Você corre o risco de misturar seus próprios objetivos com os dos outros. Os detalhes serão essenciais no dia de hoje. Você deve analisar suas finanças, já que encontrará uma pequena diferença entre o que pensa que tem e no que há de fato em conta. Fácil de resolver.

ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Você conhecerá alguém que lhe causará mais confusão, é um momento muito difícil para seu relacionamento sentimental. Sua prioridade deve ser o romance. Se você acha que não há romantismo em seu relacionamento, invente novas idéias ou acabe com ele.

Dinheiro & Trabalho: Tudo vai melhorar, embora devagar. Os projetos que inundam sua cabeça você pode trazê-los para a realidade. Coloque neles atenção e dedicação. Prosperidade financeira chegando. Você deve se esforçar para se estabelecer em sua área de trabalho. Período positivo.

Simpatia do dia | Simpatia para afastar a pobreza financeira

Há no mundo pessoas que herdaram somas de dinheiro que lhe permitem viver honradamente sem trabalho, além de outras que investem seu dinheiro em opções que geram lucros sem a necessidade de eles ter de trabalhar todo dia.

Sim, são exceções, mas há muitos casos e o mundo é tão vasto e muitas são as coisas e questões relacionadas à prosperidade que fica de difícil de estabelecer um padrão.

O trabalho acima de tudo, permite começar a ganhar dinheiro, mas fazer bom uso dele, depende de cada pessoa.

No esoterismo, acredita-se que a riqueza ou a pobreza material de uma pessoa está relacionada ao carma. Quer dizer, a prosperidade nesta vida é um produto do que a pessoa poderia ter sido em vidas passadas.

Se a pessoa foi generosa em vidas anteriores, nesta vida ela será recompensada com uma vida de dinheiro abundante. Se o carma é negativo, existe a possibilidade de modificar o carma. Primeiro de tudo você tem que começar a ser generoso mesmo se você está numa situação financeira frágil.

Essa simpatia contra a pobreza o que faz é parar a energia negativa que produz pobreza, logo, o que faz é predispor o espírito para que a energia mude, e o destino se manifeste de outra maneira.

Saiba como fazer a Simpatia