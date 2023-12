Horóscopo do Dia 01/12: confira as previsões para o seu signo hoje, sexta-feira

Horóscopo do Dia 01/12: confira as previsões para o seu signo hoje,...

Horóscopo do Dia 01/12: confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje, sexta-feira.

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Hoje pode acontecer algo com você que o deixará surpreso, isto porque se aproxima um ciclo de vida que lhe trará muitas coisas boas. Chegou a hora de permitir que a luz dentro de você brilhe mais forte do que nunca, de trazer isso à tona e ver como seu poder aumenta. No Amor: Um encontro rápido, mas intenso, se tornará forte, mas você terá que trabalhar muito a sua…Continue lendo o signo Sagitário

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Você inicia uma maré de sorte favorecida pela posição astral, com isso entra em um momento decisivo, mas precisará de tempo para refletir sobre o que realmente deseja. Saiba que você terá a felicidade em suas mãos e não deve desperdiçá-la. No Amor: Você vai se encontrar com uma pessoa, que vai começar a se relacionar de forma tranquila, com ela poderá até enxergar...Continue lendo o signo Capricórnio

Horóscopo do dia: AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Não se sinta pressionado pelos problemas, o importante é resolvê-los, e para isso uma ajuda importante está chegando, e com ela presente será a hora de alcançar seus objetivos. Um novo ciclo se inicia e notícias melhores chegam para sua vida. No Amor: Apesar de uma aparentes indiferença, você encontrará o caminho até uma nova pessoa. Você se conectará de… Continue lendo o signo Aquário

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

As dificuldades fazem parte, você sabe disso, mas mais do que nunca é hora de se unir ao que você entende que pode dar certo. Você deverá optar por fazer uma viagem, ela será apresentada a você de forma inesperada. No Amor: Algumas coisas ocultas virão à luz, para mostrar-lhe uma cara diferente do ambiente que o cerca. Verá que nem tudo é como parece…Continue lendo o signo Peixes

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Há uma energia no ambiente que facilita sua vida, por causa disso, você está em um excelente momento para tomar todo tipo de iniciativas relacionadas ao trabalho ou a assuntos financeiros, mas mesmo sendo harmoniosa, você deve manter os pés no chão. No Amor: É mais do que certo que apareça um interesse repentino com uma vontade fazer mudanças na…Continue lendo o signo Áries

Horóscopo do Dia: TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Algo divino irá ajudá-lo a sair com sucesso de um problema ou preocupação que o esteja por caso preocupando. Mais uma vez, essa proteção se manifestará, e será resolvido com facilidade e rapidez, como você não teria imaginado. No Amor: Você terá boas chances de um relacionamento acontecer, sem grandes esperas ou dúvidas sobre se pode dar certo, porque…Continue lendo o signo Touro

Horóscopo do Dia: GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Se esta jornada pode que não seja tão favorável ou bem sucedida para você como poderia ter sido, segure firme, porque o destino virá em seu auxílio e tudo tomará um rumo inesperado para melhor. Por isso, busque o melhor de suas conquistas e você as alcançará. No Amor: Você terá conversas e encontros mais do que interessantes com alguém, e nesse clima, o que se…Continue lendo o signo Gêmeos

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Você deve ter cuidado porque talvez hoje se sinta inclinado a fazer as coisas mais com o coração do que com a cabeça, mais a viver no seu próprio mundo do que na realidade externa.

Pela manhã, não guarde suas palavras para outra hora, diga o que você quer dizer sem se arrepender do que sente. No Amor: As situações que há tempo estão querendo tomar forma…Continue lendo o signo Câncer

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

O seu lado mais ousado terá tendência a triunfar sobre outros tipos de ações neste período astral. Há uma viagem por tomar forma para valer, e a sorte também virá através de uma pessoa que vem de um outro lugar. Você conseguirá sair com sucesso de situações que pareciam intransponíveis. No Amor: Mais cedo do que pensa você terá por perto alguém, que…Continue lendo o signo Leão

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Hoje você pode vivenciar momentos estressantes relacionados às questões pessoais, por isso, tome bastante cuidado com atitudes impulsivas, com a forma de dizer as coisas, pois é ela que poderá causar tensão numa conversa estratégica. No Amor: Embora você possa vir a se sentir um pouco confuso em relação à uma pessoa que o deverá de atrair, tenha calma, porque o…Continue lendo o signo Virgem

Horóscopo do Dia: LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

O período atual lhe trará uma grande alegria que atingirá, ao mesmo tempo, sua vida profissional e também os assuntos pessoais. Bloqueios ou dificuldades se afastam para que você seja feliz e tenha mais facilidade em realizar seus desejos. No Amor: Certas inseguranças serão deixadas de lado, isso lhe dará o poder de atrair uma pessoa em especial, que logo….Continue lendo o signo Libra

Horóscopo do Dia: ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Hoje é preciso manter as coisas como estão, até porque há riscos de estresse com uma pessoa. Melhor ficar fora disso, até porque você está no início de uma nova etapa que será significativa em sua vida. Portanto, a livrar-se dos fardos que não te favorecem, porque valerá a pena, você verá. No Amor: Você terá um encontro onde se divertirá mais do que espera, e com certeza…Continue lendo o signo Escorpião