Horóscopo do Dia 02/02: confira as previsões para o seu signo hoje, sexta-feira

Horóscopo do Dia 02/02: confira as previsões para o seu signo hoje,...

Horóscopo do Dia 02/02: confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje, sexta-feira.

publicidade

Horóscopo do dia: AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

À tarde, você conhecerá um pouco dos incentivos que o aguardam, sua condição material e pessoal está melhorando. Hoje, trabalhe sobre as mudanças que você deseja fazer em sua vida. Você certamente está prestes a se mover, mudar as camadas e seguir em frente. Amor: Este é o momento em que as coisas de namoro se mostram positivas para você, até por causa de…Continue lendo o signo Aquário

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

É possível que você tenha que inventar algo na hora, adiar coisas previamente planejadas para enfrentar algo completamente novo. Você não ficará nervoso e preocupado, permanecerá confiante, independentemente do desenvolvimento das circunstâncias. Amor: Este é um momento poderoso de liberação e renovação, quando um contato com alguém, em um…Continue lendo o signo Peixes

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

publicidade

É possível que alguns dos projetos mais antigos encontrem novidades importantes que permitirão atualizá-los e melhorá-los. As informações recebidas o ajudarão a explicar os motivos de um incidente antigo, disputa ou conversa pouco clara. Amor: É um ciclo perfeito para se deixar abraçar pela sintonia que existirá com alguém em um local novo. Você estará….Continue lendo o signo Áries

Horóscopo do Dia: TOURO – 21 de abril a 20 de maio

O dia de hoje tornará o ambiente calmo e estável. Se você estava em conflito com alguém, certamente conseguirá encontrar uma solução e uma forma de chegar a um acordo. Apesar da sua teimosia inata, algo permitirá que você deixe algumas coisas para trás. Amor: As influências astrais agitam sua vida, mas você tem que abrir seu círculo de conhecidos, porque você…Continue lendo o signo Touro

Horóscopo do Dia: GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Você pode não acreditar em telepatia, mas hoje irá captar os sentimentos e pensamentos dos outros, mesmo sem suspeitar que possui tais habilidades. A capacidade de se conduzir rapidamente por uma situação nova hoje irá ajudá-lo muito neste dia. Amor: Com alguém se criará um ambiente de boas expectativas, mais ainda quando essa pessoa começar a enviar…Continue lendo o signo Gêmeos

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

publicidade

Você garantirá que a sorte esteja do seu lado. Tudo ao seu redor será muito mais otimista do que você pensa. Os acontecimentos deste dia o ajudarão a superar qualquer coisa, porque as estrelas permitem que você aproveite tudo da melhor maneira possível. Amor: Uma situação daquelas está por acontecer com você nos próximos dias. Um encontro ao acaso facilitará as…Continue lendo o signo Câncer

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Não entre em pânico se as condições previstas para hoje mudarem repentinamente, será bom para sua paz reagir com flexibilidade e sem emoções desnecessárias. Neste dia não confie em informações enviadas por estranhos através das redes sociais. Amor: Quaisquer que sejam as suas intenções, confie que o universo está alinhando tudo e você chegará onde precisa estar.

Já…Continue lendo o signo Leão

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

As estrelas irão protegê-lo e mesmo que surja um inconveniente, não haverá com o que se preocupar. O momento é favorável para viagens, para trabalho ou contatos com pessoas de um outro lugar, bem como para a realização de assuntos pessoais. Amor: Uma pessoa que você às vezes vê passar, deve criar uma situação para os dois se conhecerem, contudo, tome…Continue lendo o signo Virgem

Horóscopo do Dia: LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

publicidade

A partir da metade da manhã, espera-se um dia dinâmico e cheio, em que as influências planetárias são favoráveis, por isso são possíveis surpresas e ganhos pessoais. Pode que tome forma um assunto que se mostra importante para você a curto prazo. Amor: Uma pessoa se comunicará através de um mensagens, ao falar com ela você terá a sensação de relembrar vidas…Continue lendo o signo Libra

Horóscopo do Dia: ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

É um dia ativo, você deve acreditar na sua força e se tiver algum mal-entendido, poderá esclarecê-lo. Você receberá elogios seguidos de um incentivo, além disso, um acontecimento agradável espera por você, é possível também que resolva favoravelmente um problema. Amor: Uma pessoa entra na sua vida de uma maneira muito simpática, você inevitavelmente vai…Continue lendo o signo Escorpião

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Hoje você terá que reagir rapidamente ao curso dos acontecimentos, ouça a opinião dos outros, mas não ignore a sua. Seu bom senso combinará maravilhosamente com sua boa intuição. Um bom momento para resolver problemas pessoais. Amor: Alguém fará de tudo para se encontrar com você mais uma vez, com ela se criarão situações que tornam a sua vida mais…Continue lendo o signo Sagitário

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

publicidade

Um dia produtivo aguarda por você, cheio de desafios e grandes conquistas, ficando satisfeito com os resultados alcançados. O segredo do sucesso é simples: faça as coisas pelas quais você é apaixonado. É melhor deixar as outras tarefas para outro momento. Amor: Você meio que será pego, porque alguém terá a ousadia de dizer algo que você não vai acreditar, mas que….Continue lendo o signo Capricórnio