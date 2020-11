Horóscopo do Dia (02/11) | Previsões para o seu signo hoje, segunda-feira

Horóscopo do Dia para esta segunda-feira (02/11). Confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje.

Horóscopo de ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: O amor que você esconde por essa pessoa é hora de trazê-lo à luz. Por mais que você ache que não é digno de alguém tão especial, se o destino lhe der essa oportunidade, não hesite…

Dinheiro & Trabalho: O trabalho vai marcá-lo durante esta semana, tudo será muito diferente à medida que vê que tem ingredientes que vão sendo acrescentados. Ter uma carga excessiva de tarefas deixará você se sentindo totalmente sozinho… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Escorpião

Horóscopo de SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: O amor vai estar nas nuvens. O que você desejava que acabasse sendo uma bela história, vai se concretizar. A pessoa pela qual está apaixonado vai lhe entregar a chave do seu coração…

Dinheiro & Trabalho: No trabalho, você poderá conseguir uma boa promoção, desde que se mantenha concentrado no que lhe é solicitado. Não queira avançar mais porque pode deixar de lado alguns obstáculos que deve resolver no seu dia a dia… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Sagitário

Horóscopo de CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Pode ter uma surpresa que acabará trazendo coisas boas no campo do amor. Aparecerá uma pessoa na sua vida com a qual iniciará um romance. Com a intenção guiada pelo coração e…

Dinheiro & Trabalho: No campo laboral é a hora certa para quebrar estereótipos, você sabe que é um momento diferente da sua realidade e por isso estará preparado para pular direto para dar tudo. Você não vai se importar com o que os… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Capricórnio

Horóscopo de AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Esta semana será especialmente brilhante nos assuntos sentimentais. Poderá começar uma nova história de amor com alguém especial. Sua intuição lhe diz que está fazendo a coisa certa…

Dinheiro & Trabalho: Você está trabalhando bem com algo que realmente se adapta às suas necessidades, certamente aumentará seu faturamento sem muito esforço. Não vai esperar que nada se transforme sem fazer a sua parte. Com um… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Aquário

Horóscopo de PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Uma linda amizade, poderá se transformar em um grande amor. Haverá no ambiente um ar amoroso soprando por toda parte e uma comunicação fluida e carinhosa. Vênus sacudirá…

Dinheiro & Trabalho: Pode ser que não goste de algumas tarefas deste dia, mas estará sempre preparado para enfrentar novos desafios com elas em mente. O esforço que você vai fazer para fazer algo que não gosta pode ser mais intenso do que o… Continue lendo o horoscopo do dia do signo Peixes

Horóscopo de ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Em todos os relacionamentos, sempre há um momento em que se deve ser ciente do que significa estar com alguém. Se está amando essa pessoa que também tem interesse por você…

Dinheiro & Trabalho: Você não trabalha por amor à arte, o faz por um salário que deve chegar conforma a sua capacidade e cargo. Vai ver que existem alguns elementos da sua nova realidade que estão seguindo um caminho que deveria ser… Continue lendo o horoscopo do dia do signo Áries

Horóscopo de TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Não é um momento de dúvidas, mas de grandes esperanças. Veja esse momento de indecisão por parte da outra pessoa como algo positivo. Deve estar organizando seus sentimentos…

Dinheiro & Trabalho: Você saberá que um bom trabalho não vem sozinho até sua porta, tem que colocar os meios adequados da sua parte para que ele se concretize. Está vendo que o mundo financeiro tem se tornado cada vez mais competitivo, e… Continue lendo o horoscopo de hoje do signo Touro

Horóscopo de GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Está procurando o amor no lugar errado, ele está mais perto do que possa imaginar. É uma questão de observar os sinais sutis que uma pessoa está enviando. Ela vai lhe oferecer tudo…

Dinheiro & Trabalho: Seu trabalho vai pesar muito e pode até acabar tendo consequências boas e inesperadas em sua mente. Você estará tão ciente do que deve fazer em breve que deverá melhorar sua comunicação. Acredite mais em si… Continue lendo o horoscopo de hoje do signo Gêmeos

Horóscopo de CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Realmente está amando alguém e percebeu que pode oferecer mais do que apenas seu coração. Uma vida inteira ao lado dessa pessoa é o que terá em mente neste dia. Conseguir esse…

Dinheiro & Trabalho: Há momentos em que a realidade acaba se impondo e acabará sendo uma espécie de estado de exceção. Não são tempos fáceis de ganhar dinheiro, mas você deve começar a procurar a melhor maneira de fazer isso. Somente… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Câncer

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Seu coração é uma fonte de energia que sempre está batendo. Ele é ativado automaticamente e de forma especial quando alguém que você conhece tem tudo que precisa para…

Dinheiro & Trabalho: O trabalho é uma forma de saber perfeitamente do que você é capaz. Se está comprometido com uma empresa e atende o telefone sem reclamar até nos momentos de descanso, é porque realmente gosta do que faz. Se houver… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Leão

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: No amor, não há tempo a perder. Se tudo parece estar mudando com alguém, é porque está na hora de dar um passo importante. O medo pode paralisar você, mas em nenhum caso deve…

Dinheiro & Trabalho: Entrar em uma semana agitada é algo que você fará com uma força incrível para continuar lutando por seus sonhos. É hora de aproveitar tudo o que está surgindo e não deixar nada para o dia seguinte. Você está fazendo a… Continue lendo o horoscopo do dia do signo Virgem

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Hoje você estará mais disposto do que nunca para melhorar alguns elementos que são totalmente necessários para conquistar essa pessoa. É um momento de grandes aspirações e de…

Dinheiro & Trabalho: No trabalho, você se sentirá um pouco perdido em alguns momentos pela manhã. Verá que tudo o que está fazendo é uma pequena parte do que está por vir. Haverá muita atividade esta semana, então para não perder… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Libra

