Horóscopo do Dia 04/02: confira as previsões para o seu signo hoje, domingo

Horóscopo do Dia 04/02: confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje, domingo.

Horóscopo do dia: AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Com certos aspectos pessoais se apresenta uma situação de normalidade, você pode ficar tranquilo, mas não excessivamente confiante. É importante que você lute para continuar crescendo, garantindo assim a tranquilidade e satisfação de ver tudo dando certo. Amor: Sua intuição estará fazendo o trabalho dela nesta jornada astral, e com isso, algumas mudanças estão…Continue lendo o signo Aquário

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

No aspecto pessoal começa um ciclo de solução de problemas, de dar um tempo para as dificuldades. Você conhecerá as pessoas certas, capazes de fazer todo o necessário para canalizar suas ideias ou pensamentos, de uma maneira que favoreça a todos. Amor: Você se sentirá fortemente atraído por alguém novo em seu ambiente, e com isso, seus pensamentos em….Continue lendo o signo Peixes

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Afaste-se de situações complicadas, já que certas emoções podem impedir que seu bom julgamento se manifeste para decidir o que é certo a ser feito. Pense um pouco mais em você, e se neste momento algo lhe diz que está em condições de mudar, faça-o. Amor: É um bom período para que alguém se aproxime, mas você deve tentar construir uma conexão forte com…Continue lendo o signo Áries

Horóscopo do Dia: TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Tome um tempo e mude o ritmo do que sente que pode ser melhor, siga suas intuições sobre isso, já que entra em um momento perfeito para fazê-lo. Não procure resultados imediatos, mas concentre seu esforço em estabelecer as bases para tal agora. Amor: Alguém prestará mais atenção em você e logo estará mais presente do que nunca em sua vida. Será uma boa…Continue lendo o signo Touro

Horóscopo do Dia: GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Algo diferente começa em sua vida, com o entusiasmo lá no alto. Você terá em suas mãos a solução que tanto esperava, vai experimentar como isso é bom e vai se lançar na real chance de uma nova vida nesse aspecto, encarando tudo com poder. Amor: É provável que você experimente algumas coisas emocionantes com relação a alguém que vai prender sua atenção,…Continue lendo o signo Gêmeos

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Agora começa uma nova etapa em que você pode demonstrar sua capacidade e excelência para tocar melhor a vida. Hoje certas discussões não contribuirão com nada de bom para o seu desenvolvimento. Não perca seu tempo, porque pode até distraí-lo do que realmente importa. Amor: Precisará estar atento aos seus pensamentos e desejos em relação a alguém. Você precisa…Continue lendo o signo Câncer

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Certas ideias que pareciam impraticáveis, podem se tornar uma realidade, seu momento de triunfo chegou. Você experimentará crescimento, finalmente terá a chance de provar que valeu a pena esperar e insistir, por isso, não desperdice esse momento. Amor: Sua energia passará para uma pessoa em especial. Com ela haverá um avanço em sua vida, pois é bem…Continue lendo o signo Leão

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

A hora de começar a fazer mudanças positivas na sua maneira de ver a vida se aproxima, você nem sempre pode ficar esperando por uma oportunidade, ela pode nunca vir, é melhor sair e procurar por ela e bater em todas as portas possíveis. Amor: Pare de querer explicações para tudo nos assuntos de namoro e romance, e concentre-se em coisas leves. Viva o presente, deixe…Continue lendo o signo Virgem

Horóscopo do Dia: LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

É possível encontrar uma maneira melhor de dar um jeito naquilo que o incomoda agora. As coisas virão até você quase sem procurá-las, mas não confie apenas em sua boa sorte. Hoje é um bom dia para começar a se livrar de todas as coisas ruins. Amor: As chances sobre o início de um compromisso podem surgir com mais força a partir de agora, e isso causará um clima de…Continue lendo o signo Libra

Horóscopo do Dia: ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Não vai ser muito difícil conseguir o que você precisa para dar um jeito em algumas questões pessoais que deseja e algumas que o atrapalham. Não deixe que o desespero invada você, seja uma pessoa de fé, porque você entra em uma fase de realizações. Amor: Uma bela surpresa ajudará a encontrar aquela felicidade que tanto procura. O tempo a ser vivido com alguém…Continue lendo o signo Escorpião

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Certas pessoas com quem você fez atividades no passado têm a chave que você precisa para resolver alguma questões agora. Quanto mais você se aproximar de uma delas, melhores as coisas irão funcionar. Continue assim, você terá a recompensa em todos os sentidos. Amor: Deixe os sinais de amor fluírem por seu corpo e assim será percebido por alguém que não apenas…Continue lendo o signo Sagitário

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Em algumas questões pessoais um tanto complicadas, você conseguirá impor seus pontos de vista. Tudo pelo que você acredita ser o melhor neste momento finalmente verá a luz. Apenas seja muito cauteloso, não force algo que depois não seja capaz de controlar. Amor: É provável que nesta fase astral, uma pessoa se comporte um pouco diferente em relação a você, o que…Continue lendo o signo Capricórnio