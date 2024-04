Horóscopo do Dia 09/04: confira as previsões para o seu signo hoje, terça-feira

Horóscopo do Dia 09/04: confira as previsões para o seu signo hoje,...

Horóscopo do Dia 09/04: confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje, terça-feira.

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Diante de qualquer situação diferente hoje, você tem todas as cartas a seu favor e a única coisa em que precisa se concentrar é, como sempre, em manter a serenidade. É um bom momento para fazer projetos de viagens e compras, de pôr em prática sem receios. Amor: A energia dos astros está a seu favor, considere isso um sinal no campo do amor. Agora, com a pessoa… Continue lendo o signo Áries

Horóscopo do Dia: TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Você entra em um bom momento, e sentirá que as coisas estão finalmente se alinhando. Continue a contar suas bênçãos ao agradecer pelo que passa a acontecer e pelo que está por vir. Portanto, sintonizar a sua frequência interior com uma atitude de gratidão lhe trará dezenas de bênçãos. Amor: Você está no clima certo para o romance, vá em frente e deixe seu coração… Continue lendo o signo Touro

Horóscopo do Dia: GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Não se deixe levar pela tensão hoje ou pelo que vem à cabeça sem pensar, você pode cometer erros que mais tarde vão te prejudicar, principalmente nas relações pessoais. Além disso, por outro lado, você terá sorte, então é possível que receba algo com que não contava. Amor: Suas perspectivas românticas estão aumentando. Abrace o otimismo enquanto assume a liderança… Continue lendo o signo Gêmeos

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Procure analisar as emoções e sentimentos que você tem hoje e aja de forma positiva. Você pode transformar o positivo em negativo e vice-versa, dependendo do que deseja alcançar, mas tente não se trancar em seu mundo de ilusão, e aceite as consequências das decisões que tomar. Amor: Atualmente, a energia da Lua com Vênus permite que você conduza sua jornada apaixonada… Continue lendo o signo Câncer

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Deixe-se levar muito pela sua intuição hoje, analise suas prioridades e mãos à obra agora, pois você iniciará uma nova etapa na qual poderá atingir uma meta um tanto quanto difícil, portanto, tente não perder tempo com pensamentos que não sejam práticos ou pessimistas. Amor: Esta semana, sua vida amorosa vai ter um grande avanço. Finalmente será a sua hora de… Continue lendo o signo Leão

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Sua estrela traz muita sorte, ajuda a sair de algumas dificuldades, e hoje você vai começar uma jornada boa e desafiadora ao mesmo tempo. As estrelas vão te proteger e fazer com que as boas novas cheguem até você, para que você possa afastar os obstáculos do seu lado. Amor: A configuração astral fará com que sua vida amorosa se destaque. Desse modo, poderá descobrir… Continue lendo o signo Virgem

Horóscopo do Dia: LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Você recebe boas notícias para pendências e procedimentos atrasados, porque tudo fluirá como deve ser, e no ritmo que se espera. Muito bom para ir resolvendo também as questões que causam divergências. Se trata de uma amostra para a nova etapa que em breve se iniciará. Amor: Pode ser que este ciclo fique em sua memória, pois as estrelas estão criando uma oportunidade… Continue lendo o signo Libra

Horóscopo do Dia: ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Este é o momento de definir intenções claras e focar em suas necessidades mais urgentes, porque uma energia do Universo lhe dá a oportunidade de deixar de lado o que não lhe serve mais, trabalhando para fortalecer o lado pessoal e tudo no que se relaciona a bem-estar e tranquilidade. Amor: Com os assuntos sentimentais confie em conversas honestas com alguém que… Continue lendo o signo Escorpião

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Dia rotineiro pela manhã, mas um tanto agitado no final da tarde do lado pessoal. Comunique-se claramente e você resolverá tudo facilmente. Seu poder de resolver e decidir o que é certo a ser feito, será muito alto. As mudanças trarão sucesso, visto que você entra em um ciclo muito positivo. Amor: Se os sentimentos entre essa pessoa e você estão se intensificando, procure… Continue lendo o signo Sagitário

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

O círculo interminável da vida se move novamente e você está prestes a entrar em um novo período de conquistas e energia renovada. As experiências vividas, os desafios vencidos e o que está ainda por fazer com sucesso garantem que você agora está no melhor caminho. Amor: Possivelmente vai estar disposto a correr alguns riscos e esteja predisposto a mostrar suas… Continue lendo o signo Capricórnio

Horóscopo do dia: AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Durante este dia em vez de jogar o jogo da culpa, faça um esforço para mudar suas crenças. É hora de começar a olhar para o Universo como seu aliado, e não como um inimigo. É tempo de agir de forma inspirada e confiar, porque há tanta magia, que essas forças o encontrarão no meio do caminho. Amor: Neste momento, a Lua o incentiva a perseguir ativamente seus sonhos… Continue lendo o signo Aquário

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Sua energia e entusiasmo dominarão seu dia, então aproveite para levar adiante seus projetos com garra e criatividade. Confie na sua intuição e não tenha medo de correr riscos. Por outro lado, ao surgir um inconveniente, procure a diplomacia nesses relacionamentos, evite discussões desnecessárias. Amor: Se existe alguém especial em sua vida, agora é a hora de mostrar… Continue lendo o signo Peixes