Horóscopo do Dia 19/01: confira as previsões para o seu signo hoje, sexta-feira

Horóscopo do Dia 19/01: confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje, sexta-feira.

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Se você sentir certos sentimentos de ansiedade relacionados a algumas questões pessoais, que lhe parecem um pouco confusas e lhe preocupam, procure se acalmar porque você está entrando em um trânsito de soluções, logo verá como tudo se acalma. Amor: Com alguém você desejará iniciar um relacionamento diferente e poderá tê-lo, desde que se motive a…Continue lendo o signo Capricórnio

Horóscopo do dia: AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Há perspectivas que alegrarão seus dias, porque trarão uma boa parte daquilo que deseja que aconteça com você. É importante que fique de olho em tudo o que acontece ao seu redor, as mensagens que você recebe e as novas situações que surgem. Amor: Você está prestes a melhorar sua situação nos assuntos de namoro e romance, onde os reveses serão superados…Continue lendo o signo Aquário

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Você está em um ciclo onde o melhor pode acontecer, mas se você insistir em permanecer como está, não conseguirá nada. Você deve aproveitar esse período para garimpar novas oportunidades, que podem lhe trazer o que está sempre em sua mente. Amor: Em um lugar que dificilmente frequenta terá momentos muito divertidos, e lá conhecerá uma pessoa…Continue lendo o signo Peixes

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Surgirão novas situações em sua vida que o ajudarão a entender melhor o terreno em que se encontra e a eliminar toda dúvida sobre o que de bom está por acontecer. Com isso claro, é o momento de ir atrás da sua felicidade. Amor: Você se sentirá mais feliz e esperançoso, visto que de alguém você receberá uma atenção especial. O planeta do amor está em seu signo e…Continue lendo o signo Áries

Horóscopo do Dia: TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Você tem uma capacidade de superação admirável, embora precise trabalhar seus sentimentos. O que acontece é que você costuma engolir e guardar tudo, até explodir, e isso pode ser uma má estratégia se pretende se manter em condições de atrair o que deseja. Amor: Em breve você entrará para valer em um relacionamento afetivo, com ele tudo o que…Continue lendo o signo Touro

Horóscopo do Dia: GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Você pode receber um convite inesperado, e mesmo se você estiver tentado a rejeitá-lo, será do seu interesse aceitar, porque através dele conhecerá novas pessoas e, entre elas, estará alguém que pode dar uma bela força no que mais lhe preocupa agora. Amor: Um novo conhecido irá tomar uma boa parte do seu tempo e isso deixará sua agenda toda bagunçada,…Continue lendo o signo Gêmeos

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

As perspectivas são excelentes, uma parte incerta da sua vida começa a dar fortes sinais de recuperação. Felizmente, o estágio de confusão terminou e, a partir deste ciclo, você desfrutará de segurança e possibilidades claras de evoluir. Amor: A condição para que tudo seja como deseja são por demais boas de acontecer, haverá uma sintonia perfeita entre vocês…Continue lendo o signo Câncer

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Algumas coisas complicadas e difíceis começam a ser resolvidas e, nesse momento, em que seu ciclo de sorte está em ascensão, tudo será concluído plenamente. Hoje é um bom dia para agradecer a algumas pessoas pelo apoio que sempre oferecem. Amor: Há uma grande alegria tomando conta do seu mundo. Você nem precisará conversar muito, é como se você sentisse e…Continue lendo o signo Leão

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Não se deixe levar por pensamentos negativos, dê lugar à esperança ao que está em seu coração. É um momento bom, porque você está entrando em um caminho cheio de possibilidades em que soluções e conquistas andam de mãos dadas. Amor: Se você é solteiro, com alguém a atração será poderosa e feroz. Tudo pode acontecer no seu signo durante este…Continue lendo o signo Virgem

Horóscopo do Dia: LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Seu entusiasmo junto com as boas perspectivas, o ajudarão a entender melhor o que você deve fazer. Você entrará em um período muito especial, onde apenas deve focar nos seus objetivos para que se tornem reais, mas ouça muito a voz da sua intuição. Amor: Algumas coisas em sua vida mudam para algo bem melhor, e nas coisas de namoro e romance, a…Continue lendo o signo Libra

Horóscopo do Dia: ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Algo de bom está se movendo ativamente em seu ambiente pessoal, portanto, fique atento a uma novidade que pode surgir a qualquer momento. Você é uma pessoa nascida para ter sucesso e, ao parar para pensar, descobrirá que isso pode fazê-lo crescer. Amor: Uma pessoa que ainda não conhece, pode fazer você sentir que algo entre os dois será possível de…Continue lendo o signo Escorpião

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

À medida que esse ciclo astral se desenvolve, você notará como sua expectativa com relação a alguns assuntos pessoais estará em constante crescimento. Você vai se sentir muito ativo e um pouco tenso devido ao desejo de ver seus sonhos realizados rapidamente. Amor: Alguém irá surpreendê-lo, já que durante esta quinzena, é bem provável que surja uma pessoa muito…Continue lendo o signo Sagitário