Horóscopo do Dia 20/02: confira as previsões para o seu signo hoje, terça-feira

Horóscopo do Dia 20/02: confira as previsões para o seu signo hoje,...

Horóscopo do Dia 20/02: confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje, terça-feira.

publicidade

Horóscopo do dia: AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Você pode alcançar um objetivo importante que tem em mente, trata-se de não abandonar a missão e ter a certeza de que agora é possível. Por outro lado, ocupe com mais frequência a primeira posição da sua vida e pare de direcionar sua atenção para os outros. Amor: Não se permita ficar na dúvida, no receio, visto que você perceberá facilmente que haverá alguém muito…Continue lendo o signo Aquário

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Você poderá receber uma oportunidade que sonha para dar um jeito em algumas coisas que o atrapalham demais. Para isso esteja aberto a novas conexões e colaborações, já que você pode ter conversas interessantes em algum evento, que trarão mais de uma facilidade para você. Amor: Uma perspectiva de namoro passa a girar constantemente em torno de você, e de certa forma…Continue lendo o signo Peixes

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

publicidade

Hoje seu estado interior faz com que você faça muito ou pouco, as emoções podem dominá-lo ou inspirá-lo. Você saberá muito bem o que precisa fazer, portanto, nada de ficar com um pé atras, confie em seus próprios talentos e recursos que o que deseja virá em seguida. Amor: A energia do triângulo místico envolve você e ativa algo poderoso no seu interior. Estes dias estão...Continue lendo o signo Áries

Horóscopo do Dia: TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Durante este dia, você passará por mudanças de humor frequentes, para frear um pouco essa situação, fique longe de situações que costumam irritar você. Seria muito bom que confirme presença em eventos onde também estarão presentes pessoas de seu interesse. Amor: Haverá um despertar de suas emoções ao interagir com uma pessoa, que ainda não faz parte de seu círculo....Continue lendo o signo Touro

Horóscopo do Dia: GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Mantenha um contato mais próximo com certas pessoas ao seu redor. É um momento bom para colocar seus planos para funcionar, para isso vai ter pessoas com você que o motivem e que o ajudem a evoluir. Você não tem tempo a perder, chegou a hora da mudança. Amor: Se você estava achando que seria impossível namorar tão logo como gostaria, com alguém que entra…Continue lendo o signo Gêmeos

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

publicidade

Talvez seja hora de mudar algo que o atrapalha muito. Você não deve ter medo de tomar uma decisão nesse sentido. As coisas mudarão quando você aprender a se colocar em primeiro lugar, mais ainda que este período é marcado por um significativo crescimento pessoal. Amor: Certas situações se mostram mais favoráveis, e com isso você estará novamente no controle de…Continue lendo o signo Câncer

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Um projeto interessante deve de aparecer em sua vida pessoal, e isso só pode te deixar feliz. Sua forma de lidar com obstáculos será completamente diferente, mais decisiva. Você se adaptará facilmente e poderá contar com algo que o levará ao ponto que deseja. Amor: Sua atitude espontânea e envolvente resolverá qualquer tipo de dúvida que uma pessoa venha a ter….Continue lendo o signo Leão

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Talvez seja o momento de fazer uma pequena limpeza em sua vida, de se desapegar de situações tóxicas. Em breve você verá que chegou ao ponto em que precisará tomar uma decisão relacionada a tudo que sacuda um pouco a área pessoal para melhor. Amor: De repente entenderá que algo que parecia uma coisa, acaba sendo outra, um tipo de mistério vindo…Continue lendo o signo Virgem

Horóscopo do Dia: LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

publicidade

Você terá facilidades para lidar com seus assuntos pessoais. Bons tempos são anunciados nesse sentido, então você pode confiar que tudo se resolverá favoravelmente. Também poderá esclarecer e solucionar alguns aspectos relacionados a parcerias e colaborações. Amor: Você terá condições claras de fazer algumas mudanças que permitirão iniciar um novo estilo de…Continue lendo o signo Libra

Horóscopo do Dia: ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

O clima muda e você vai perceber que a etapa que começa agora é melhor porque traz um ritmo um pouco mais de acordo com o que precisa e deseja. Você entra em uma zona de paz e algumas conquistas de objetivos pessoais, principalmente um que é uma ideia fixa. Amor: Se você ainda não tem uma ideia clara sobre o que pode passar a experimentar nesta jornada astral…Continue lendo o signo Escorpião

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

A intuição começa a se tornar uma ferramenta vital em suas decisões nesta jornada. E com algo muito de bom a seu favor, você respirará mais aliviado, porque parte da pressão que sentia desaparece e você desfruta de uma melhora em suas emoções e planos futuros. Amor: As circunstâncias que surgem agora são excelentes. Por isso, o que aconteceu já é história e agora….Continue lendo o signo Sagitário

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

publicidade

É um bom período para não desistir e lutar pelas coisas que você deseja e que precisa. Estes objetivos não são difíceis de conseguir nesta jornada. Tenha mais confiança em si mesmo e não deixe ninguém lhe dizer que você não pode fazer certas coisas ou atividades. Amor: É seu momento, mais do que nunca, de alcançar a felicidade e ser direto em suas palavras, dizer o que…Continue lendo o signo Capricórnio