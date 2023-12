Horóscopo do Dia 22/12: confira as previsões para o seu signo hoje, sexta-feira

Horóscopo do Dia 22/12: confira as previsões para o seu signo hoje,...

Horóscopo do Dia 22/12: confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje, sexta-feira.

publicidade

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Dia excelente para tomar decisões muito importantes relacionadas ao seu benefício pessoal. Dessa forma, deverá escolher o curso de ação que melhor se adapte ao futuro que está procurando. Vá em frente com determinação. No Amor: A princípio, você precisará ser mais direto e não dar chances ao acaso quando se trata de romances e paixões. Isto porque logo irá se…Continue lendo o signo Capricórnio

Horóscopo do dia: AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Pode ser uma jornada muito tranquila, por isso é recomendado que faça alguma reforma simples ou uma limpeza. Apenas deve ter claro qual é a mais urgente. Além disso, este dia é bom para pôr fim a uma discussão boba. No Amor: É provável que a vida coloque no seu caminho uma pessoa por quem você pode se sentir realmente atraído por ela. Porém, daí até estabelecer…Continue lendo o signo Aquário

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

publicidade

Talvez este dia venha acompanhado de eventos incomuns que trarão energia renovada. Assim, seu otimismo melhorará e você vai querer começar coisas novas. É um bom momento para começar a pensar em projetos comuns e de longo prazo. No Amor: É bem possível que uma nova amizade que surge no seu mundo poderá se tornar um grande romance. Desse modo, essa…Continue lendo o signo Peixes

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Existe a possibilidade de ter que interagir com pessoas desagradáveis. Evite dizer qualquer comentário para não se desgastar e ter maus momentos. Apenas mantenha a calma e tente aproveitar a inesperada mudança dos seus planos. No Amor: À primeira vista, é necessário que por enquanto não misture amor com amizade porque são coisas muito diferentes e no fundo você…Continue lendo o signo Áries

Horóscopo do Dia: TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Para resolver alguns assuntos, você será capaz de aplicar certos conhecimentos que a vida lhe deu com grande sucesso. Por outro lado, para melhorar sua energia, ligue para algum amigo do qual não tem notícias há muito tempo. No Amor: Alguém novo em seu círculo de amizades o inspirará a fazer algo diferente em sua maneira de se relacionar com ela. É uma pessoa com uma…Continue lendo o signo Touro

Horóscopo do Dia: GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

publicidade

Você poderá confirmar que certas coisas aparecem na vida no momento certo, nem antes nem depois. Por outro lado, certifique-se de pensar bem antes de tomar qualquer decisão para não se arrepender depois. Aproveite a sorte que tem. No Amor: Por fim os deuses do amor se mostram generosos com você. Visto que entra um período em que surgem situações muito intensas…Continue lendo o signo Gêmeos

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Toda boa ação que fizer hoje será recompensada em breve e em abundância. Alguns assuntos que o mantiveram continuamente preocupado e desanimado serão resolvidos facilmente. Agora é momento de tirar vantagem da sua força. No Amor: A princípio, uma onda de atração e sedução o envolverá nestes dias sem fazer muito esforço da sua parte. Com isso atrairá quem…Continue lendo o signo Câncer

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Momento excelente para compartilhar bons momentos com pessoas queridas. Aproveite para se desconectar de algumas responsabilidades. Desse modo, tendo boas conversas, vai alterar seu ânimo, deixando-o mais feliz e positivo. No Amor: A previsão neste campo diz que é hora de se comunicar com uma pessoa, que você sente quem pode ser, e deixar as coisas fluírem entre…Continue lendo o signo Leão

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

publicidade

Se você quer possuir coisas importantes, terá que se esforçar para obtê-las. Portanto, seja mais ousado. Para o seu bem-estar, faça os cálculos necessários para estimar o tempo que pode investir em hobbies e dedique-se a eles. No Amor: Você está prestes a receber notícias de algo que há muito espera, mas que vêm de alguém que lhe admira em silêncio. Tudo o que tinha…Continue lendo o signo Virgem

Horóscopo do Dia: LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

A partir de hoje comece a ver certos aspectos da sua vida que pode melhorar de um ponto de vista diferente. Afinal, para o seu bem-estar não há meta possível que não possa atingir se colocar toda a sua concentração nisso. No Amor: Às vezes, no amor, as coisas nem sempre são fáceis, mas a energia destes dias o ajudará a conquistar novos caminhos. Você está em um ciclo…Continue lendo o signo Libra

Horóscopo do Dia: ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Período adequado para tomar decisões importantes, mas tenha cuidado. Pense muito bem antes de agir. Por outro lado, mude algumas atitudes se pretende alcançar um mínimo de compreensão com as pessoas ao seu redor. No Amor: Finalmente sua vida começou a se desenvolver de uma maneira muito boa na área sentimental. Isso, graças à energia forte que recebe…Continue lendo o signo Escorpião

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

publicidade

Não espere que seus assuntos se resolvam sozinhos. Portanto, aproveite este dia para finalizar algo que vem adiando. Dê-se o ânimo suficiente para poder colocar mãos à obra. Aceite este papel com orgulho e coloque o seu melhor. No Amor: No seu horizonte romântico uma ótima mudança está chegando e pode começar já nos próximos dias. Situações de alegria e prazer virão…Continue lendo o signo Sagitário