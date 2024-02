Horóscopo do Dia 24/02: confira as previsões para o seu signo hoje, sábado

Horóscopo do Dia 24/02: confira as previsões para o seu signo hoje,...

Horóscopo do Dia 24/02: confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje, sábado.

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

O dia adequado para quaisquer atividades pessoais, para su satisfação, bem como para atividades conjuntas com familiares e amigos. Uma dica para hoje: Desista da ideia de que tudo e todos são obrigados a ouvi-lo, e a vida de repente ficará mais leve e alegre. Amor: Você estará soltando muitas boas vibrações e nesse ambiente astral é muito provável que sua presença…Continue lendo o signo Peixes

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Neste dia você não deve discutir e brigar – isso pode prejudicá-lo mais do que imagina. Não responda a provocações, é melhor passar por cima de muita coisa sem importância real. Hoje talvez você consiga a resposta sobre uma questão que o incomoda. Amor: Você estará com vontade de paquerar e será capaz de aproveitar ao máximo seu estilo de atrair quando quer, para…Continue lendo o signo Áries

Horóscopo do Dia: TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Não dê tanta atenção às críticas hoje, concentre-se nos seus próprios assuntos e economize energia para tarefas importantes. Em uma atividade social você encontrará uma oportunidade para avançar com suas ideias. Ao mesmo tempo, a sorte e o acaso estarão do seu lado hoje. Amor: Você se encontrará no meio de um local nova, onde todos estarão ali para participar de…Continue lendo o signo Touro

Horóscopo do Dia: GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Aproxima-se uma longa jornada de oportunidades que podem levar você a um estágio totalmente diferente daquele que tem hoje, e em muito pouco tempo. Portanto, seus desejos virão à tona com segurança, por isso, faça bom uso do que se abre diante de você. Amor: Você entenderá que o que começa como conversas sem outras intenções, aos poucos mudam de tom…Continue lendo o signo Gêmeos

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

De hoje até o final do mês tudo poderá ser um pouco mais fácil para você, especialmente nas questões pessoais, contudo é bom evitar as atitudes ou iniciativas mais ousadas. Prepare-se, pois alguém ao seu redor poderá se aproximar pedindo ajuda ou conselho. Amor: De repente sua perspectiva melhora e tudo parecerá vibrante e novo para você. Um sentimento de amor, como…Continue lendo o signo Câncer

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Nos assuntos pessoais que de certa forma não andam como você gostaria, saiba que agora um pouco de sorte, mais sua determinação e espírito competitivo o ajudarão a atingir seus objetivos, no entanto, não permita que a impaciência o leve a tomar decisões precipitadas. Amor: Você usará qualquer desculpa que surgir para estar perto de alguém, isto porque saberá muito…Continue lendo o signo Leão

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

É preciso ter cuidado hoje antes de realizar qualquer tipo de atividade com dinheiro, com a qual não esteja familiarizado. Sua intuição o ajudará a encontrar soluções alternativas para certas situações que estão pendentes, agora as coisas com elas vão mudar. Amor: Diante de um quadro novo, se permita fazer o jogo do amor, da troca de mensagens e você descobrirá como…Continue lendo o signo Virgem

Horóscopo do Dia: LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Você verá que um desejo, que é mais uma necessidade, se tornará realidade e poderá conseguir o que esperava. Aproveite o dia para jogar fora tudo de ruim, respire fundo e lembre-se que a fé move montanhas. Saiba que você vai ficar bem. Amor: Você poderá desfrutar de um encontro muito significativo com alguém que logo irá conhecer, próximo de seu…Continue lendo o signo Libra

Horóscopo do Dia: ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Para que tenha um dia em paz, tente não interferir onde não for chamado, guarde suas opiniões para si, a menos que sejam pedidas e, mesmo assim, use muito tato. De qualquer forma, espera-se que o dia seja um sucesso, um bom clima de humor tomará conta dele. Amor: Você receberá olhares de alguém que se transformará no centro de suas atenções, e numa…Continue lendo o signo Escorpião

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Até porque você não age dessa forma, mas especialmente hoje nas suas relações de amizade, seja menos crítico com os defeitos dos outros e preste mais atenção às virtudes das pessoas. Coloque para fora suas ideias com clareza para evitar falsas interpretações. Amor: É provável que receba algo surpreendente de alguém, que até agora tinha se mantido indiferente. Use da sua…Continue lendo o signo Sagitário

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Em um local onde talvez tenha de ir, sua paciência será testada, leve as coisas com calma e não perca a serenidade. Você notará que seus pensamentos começarão a se combinar com sua intuição, e isso o ajudará a resolver problemas e evitará que se perca em falsas imaginações. Amor: Um evento acontecerá sob um clima de relacionamentos completamente novo. Se possível…Continue lendo o signo Capricórnio

Horóscopo do dia: AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Hoje haverá a chance de atingir um objetivo interessante, mas muito vai depender de você mostrar perseverança e não desistir diante dos obstáculos que possam aparecer. Mesmo que nem tudo o que está planejado dê certo de imediato, as coisas começam a andar bem. Amor: Esteja preparado para que o seu poder de atração se torne algo mais permanente, assim você não…Continue lendo o signo Aquário