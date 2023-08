Horóscopo do Dia 29/08: confira as previsões para o seu signo hoje, terça-feira

Horóscopo do Dia 29/08: confira as previsões para o seu signo hoje,...

Horóscopo do Dia 29/08: confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje, terça-feira.

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Uma pessoa com quem você terá muita afinidade e que entrará em sua vida de um jeito diferente é possível agora, mas tome cuidado para não deixar passar essa chance. A ideia que você…

Dinheiro & Trabalho: A constelação desta jornada astral mostra a realização de projetos financeiros que você achava difícil de conseguir. Os bons tempos nessa área virão para você, e faz tudo mudar para melhor, colocando…Continue lendo o signo Virgem

Horóscopo do Dia: LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Você perceberá o que realmente pode acontecer de bom com alguém, e dessa maneira poderá ficar à vontade para se expressar abertamente com ela. A chegada de um ciclo renovado…

Dinheiro & Trabalho: Sobre sua situação, saiba que as engrenagens começam a se mover constantemente e a seu favor. São as boas energias atuando nos seus recursos financeiros, que pode levá-lo a desfrutar de uma…Continue lendo o signo Libra

Horóscopo do Dia: ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Você está em um ciclo positivo para trazer mais emoção à sua vida, mas precisa se ligar mais, não ficar quieto diante de quem gosta. Uma boa vibração no seu signo o ajudará a conquistar…

Dinheiro & Trabalho: Você passa a ter pela frente um excelente ciclo de renovação na forma como o dinheiro circula por você. As perspectivas são boas e você não deve desanimar com o que ainda falta por ter em mão para…Continue lendo o signo Escorpião

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Em alguns dias vai receber uma série de sinais que mostrarão que algo de bom está por acontecer, que a pessoa certa não está longe. Deixe as coisas acontecerem naturalmente, leve a…

Dinheiro & Trabalho: A situação tende a ficar mais animadora, devido a um movimento inesperado que traz força nas finanças. É um período onde irão aumentar a perspectiva de crescimento e consequentes ganhos…Continue lendo o signo Sagitário

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Há um relacionamento se formando em sua vida, que terá uma alta chance de sucesso, com muitos momentos que mostrarão se isso que você vai desejar viver. Haverá todo um caminho…

Dinheiro & Trabalho: Algo que terá muito a ver com sua atitude, é o que irá fazer a engrenagem financeira se mexer para valer nesta jornada, porque você estará determinado a obter uma posição melhor em sua….Continue lendo o signo Capricórnio

Horóscopo do dia: AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Um convite para participar de um evento, vai mudar a forma como você vive as coisas de namoro, portanto, seria bom você aceitar, porque as estrelas indicam que você vai viver algo…

Dinheiro & Trabalho: Você inicia um ciclo que o ajudará a superar qualquer revés que ocorra. Você pode experimentar alguma insegurança em relação ao dinheiro, mas você não deve antecipar os fatos, porque há algo que…Continue lendo o signo Aquário

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Não deixe nada atrapalhar algo que terá tudo para trazer a felicidade que você procura nas coisas de romance e namoro. Mesmo que pareça distante, agora tudo é possível, mesmo para…

Dinheiro & Trabalho: A facilidade para ir fortalecendo seu lado financeiro estará do seu lado, e assim permanecerá enquanto você mantiver um pensamento positivo. O que se prevê para este novo período, é que comece a…Continue lendo o signo Peixes

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: As condições são todas boas na área de romances, alguns encontros estão por vir e atividades, mesmo não sendo aquelas que você não está acostumado a frequentar, serão o seu…

Dinheiro & Trabalho: Ganhos extras atingem seu panorama financeiro, com você destruindo o que o limita. Você deve ir agindo conforme as coisas se desenvolvem, visto que está previsto que nada deverá de estragar ou perturbar…Continue lendo o signo Áries

Horóscopo do Dia: TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Você obterá o poder necessário para atingir seus objetivos. De um jeito todo seu você terá a condição necessária para alcançar seus desejos mais íntimos. Será conveniente para você…

Dinheiro & Trabalho: Não fique apenas no que poderia acontecer e comece a agir, sem muita demora, pois este será um período de prosperidade. Caberá a você mostrar que vale a pena insistir, de jamais perder as esperanças de…Continue lendo o signo Touro

Horóscopo do Dia: GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Se o seu caso é a busca de um novo amor, em breve se verá trocando ideias e compartilhando seus pensamentos e sensações com alguém. Você se sentirá confiante, e isso o…

Dinheiro & Trabalho: Este é um ótimo momento para dar um grande passo à frente com as finanças pessoais. A força de seu regente melhorará as atividades nessa área, e tornará mais fácil para você começar a pôr em…Continue lendo o signo Gêmeos

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Veja ao seu redor e reaja naturalmente ao que acontece, sem forçar nada. Verá como de repente a qualidade de seus relacionamentos melhora, e de como você poderá até fazer contato…

Dinheiro & Trabalho: As finanças se encaminham bem, com você se aproximando de uma condição próspera. Felizmente, este trânsito indica também a probabilidade de fontes adicionais de renda, que podem vir de…Continue lendo o signo Câncer

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Os astros preveem para este período no ambiente de romances que novos relacionamentos com novas pessoas acontecerão. Não haverá mais sensação de solidão, mas sim…

Dinheiro & Trabalho: Nesta jornada astral, resolver pendências e conseguir fazer algumas aquisições, estarão na ordem do dia. As vantagens que o atual trânsito planetário traz para o seu dinheiro começarão a ser vistas…Continue lendo o signo Leão