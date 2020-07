Horóscopo do Dia | Confira as previsões para hoje (28/07)

Horóscopo do Dia para esta terça-feira (28/07). Confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje.

Horóscopo de LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Algo acontecerá que o impactará fortemente. Aproveite esses dias em que você está em um ponto alto de sua sensualidade para se aproximar de quem gosta e, se tirar proveito disso…

Dinheiro & Trabalho: Durante os próximos dias, você estará imerso no meio de diferentes trabalhos, muitos dos quais planejou, outros não, são caminhos que estarão constantemente se abrindo diante de você, trazendo… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Leão

Horóscopo de VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Tudo começa a ir bem na sua vida amorosa, mas é hora de movimentar energias, fazer algo diferente, pensar em uma atividade que agrade essa pessoa. Em matéria de amor, você precisa…

Dinheiro & Trabalho: Seus esforços prosperam e melhorarão ainda mais, se você não desanimar e agir com a decisão característica do seu signo, especialmente se você tiver algum negócio por conta própria. Novos… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Virgem

Horóscopo de LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Use da sua intuição e escute a voz do seu coração, porque há alguém muito perto de você esperando suas expressões de sentir algo por ela ou uma demonstração maior de um certo…

Dinheiro & Trabalho: A vida profissional lhe dará a oportunidade de escolher. Você se verá no meio de uma decisão importante sobre se deve ou não continuar em um emprego ou se mudar para outro. Não faça nada ainda… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Libra

Horóscopo de ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Algo lindo e inesperado acontece, que o colocará no caminho da felicidade. Preste muita atenção ao seu e-mail e às mensagens que você receberá nos próximos dias, pois em uma…

Dinheiro & Trabalho: Se você estiver desempregado, não se preocupe porque esta pode ser sua grande semana de sucesso no trabalho. Não seja impaciente, o que você quer, você alcançará. Se você pretende trabalhar… Continue lendo o signo Escorpião

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Uma amizade que se fortaleceu via on-line se torna cada vez algo maior e mais intenso na sua vida quando se fala de amor. Nos próximos dias você ficará muito ansioso em se encontrar…

Dinheiro & Trabalho: Você terá idéias muito criativas que não deve deixar arquivada na pasta de negócios sem antes colocá-las em prática. Comece a pensar na possibilidade de ter um emprego extra em casa, desenvolvendo… Continue lendo o signo Sagitário

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Uma grande possibilidade será apresentada, especialmente para refazer algo que poderia ter sido estragado por uma má interpretação. Uma palavra bem dita, no momento certo…

Dinheiro & Trabalho: Durante o próximo mês, você terá a oportunidade, se assim o quiser, de mudar de emprego, mas lembre-se, faça-o com cortesia e gratidão, nunca fechando as portas atrás de você. Há também uma pessoa… Continue lendo o signo Capricórnio

Horóscopo de AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: O amor não espera, faça sua parte e siga os palpites do seu coração, que lhe diz o que você deve fazer o tempo todo para conseguir a atenção dessa pessoa. É uma questão de adquirir…

Dinheiro & Trabalho: Você receberá mais do que esperava pelo desempenho dos últimos meses, com essa disposição para aprender novas tecnologias, o futuro dentro dessa empresa se mostra brilhante para você. É um dia… Continue lendo o signo Aquário

Horóscopo de PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Há um encontro repentino, com alguém conhecido, que você considera atraente e que lhe dará muitas alegrias em sua vida. Tudo começa com muitas situações em comum, mas que as…

Dinheiro & Trabalho: Um dia que será muito bom para você no âmbito profissional, mas lembre-se, não se envolva demais nos assuntos de outros colegas. Se alguém chegar até você de mau humor e com problemas… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Peixes

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Um tempo de grande felicidade no amor chega junto com o próximo mês, no qual muitos sonhos que você tem alimentado recentemente se tornarão reais. Será um período em que…

Dinheiro & Trabalho: O período atual é frutífero e promete muitos lucros. Há dinheiro no ambiente e se você se desempenha no setor comercial ou em atividades nas quais você tenha contato direto e pessoal com o público, as… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Áries

Horóscopo de TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Esta pode ser sua semana de amor onde encontros surpreendentes e aventuras românticas florescem. Lembre-se de que o amor não tem tempo nem idade e, se você se sentir entusiasmado…

Dinheiro & Trabalho: Se você precisar aumentar sua renda, faça valer sua inteligência e se apoie em seus próprios recursos e facilidades para descobrir onde está o dinheiro. Você verá que em pouco tempo conseguirá o que… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Touro

Horóscopo de GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Até o final desta semana acontecerá algo interessante no amor para você. Se um romance meio esquecido ressurgir em sua vida amorosa, não se negue a chance de ser feliz, já que…

Dinheiro & Trabalho: Chegou a hora de trazer ordem à sua vida econômica e eliminar o que o impede de se desenvolver adequadamente. Transfira sua energia para algo positivo e não comece a pensar em coisas que você acha… Continue lendo o signo Gêmeos

Horóscopo de CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Surgirão circunstâncias no amor que exigirão muita criatividade da sua parte para superar obstáculos, já que você receberá notícias por um amigo sobre alguém que deseja conhecê-lo…