Horóscopo do Dia – leia as previsões para o seu signo

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: O amor está próximo, mas você ainda não consegue ver seu rosto. Seja paciente, você receberá sinais claros de que chegou a hora, que a esperança ainda está de pé.

Dinheiro & Trabalho: Se você usa sua inteligência, você pode ganhar muito dinheiro extra. Não tenha medo de arriscar, a sorte estará do seu lado hoje. É necessário que você fique firme em suas ideias, seu prestígio apoia você e isso deve estar claro para todos

Saúde & Bem-estar: Fortaleça sua fé para que você possa efetivamente resolver problemas que surjam sem afetar sua saúde. Há coisas que você não pode mudar, deixe o tempo lidar com elas. É muito importante manter sua mente clara, bem como sua estabilidade emocional.

ESCORPIÃO – 23 de outubro a 22 de novembro

Amor: Sua vida amorosa requer uma nova abordagem para florescer. Seu exterior deve refletir com precisão o seu interior, apenas uma coerência absoluta vai fazer você brilhar como se quisesse atrair o amor. Capriche Escorpião!

Dinheiro & Trabalho: Há união entre colegas de trabalho. Vocês vão conseguir uma tarefa importante sem grandes dificuldades. Seja mais cuidadoso, proteja sempre sua imagem profissional. Evite pecar na finalização ao desenvolver seus projetos.

Saúde & Bem-estar: Seu mundo está passando por transformações que afetam sua vida pessoal e profissional. Se você resistir e ficar preso, não chegará a lugar nenhum. Aprenda a fluir com as circunstâncias e você verá mudanças positivas. Se você quiser progredir, terá que estar mais aberto a mudanças.

SAGITÁRIO – 23 de novembro a 20 de dezembro

Amor: Se você perder a esperança no amor, você perderá tudo. A vida dá oportunidades para aqueles dispostos a lutar por ele, que sua insistência não diminua para alcançar seus sonhos de ser feliz, mas procure ser flexível e menos rigoroso ao se relacionar.

Dinheiro & Trabalho: No trabalho, você tem que mostrar a seus superiores que valeu a pena apostar em você. Haverá alguém especialmente exigente, mas não tenha medo, não importa o quão alto coloquem a cerca, você será capaz de satisfazer as expectativas com sobra.

Saúde & Bem-estar: A energia dos planetas vai fazer você parecer mais atraente, destacando sua personalidade. Você triunfará no trabalho ou na profissão, assim como você se destacará em qualquer grupo ou atividade a que comparecer. Aproveite os eventos sociais que são apresentados e aceite qualquer convite, você terá momentos maravilhosos.

CAPRICÓRNIO – 21 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Seu parceiro lhe oferece o melhor que tem, seu desejo de que seu relacionamento prospere é inquestionável. Aposte junto com ele e faça tudo que estiver ao seu alcance para que a vida a dois seja a mais completa e feliz possível.

Dinheiro & Trabalho: Você agiu corretamente na profissão, no entanto, é necessário fazer sempre um pouco mais. Convença-se de que você pode competir em igualdade de condições, de que sua capacidade e Inteligência, desde que bem aplicadas, levam você invariavelmente ao sucesso profissional e financeiro.

Saúde & Bem-estar: Se você quer estar satisfeito, você terá que ser menos cabeça dura e ceder, e colocar em prática o que diz “hoje por você, amanhã por mim”. O que você pensou que levaria muito tempo já está chegando ao fim. Há viagens de lazer nos próximos dias.

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Seu parceiro mostrará sinais de que o relacionamento começa a lhe interessar cada vez menos. Tenha cuidado, algo deve ser feito já, uma renovação total é urgente, use sua imaginação ou coloque tudo às claras e acabem de vez.

Dinheiro & Trabalho: Hoje duas reuniões podem lhe proporcionar surpresas agradáveis. Novas alianças que facilitarão projetos futuros que levarão você a outros horizontes profissionais. Não deve deixar de avaliar viagens derivadas desses novos acordos comerciais.

Saúde & Bem-estar: Separe um tempo para se organizar e assim você poderá participar de várias atividades sociais. Novos planos, eventos familiares e viagens podem fazer com que você se desvie de seus objetivos. É necessário estabelecer um equilíbrio saudável em sua vida. Nada de extremos.

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: O sucesso é possível no amor. Você preparou o terreno corretamente, é só uma questão de esperar pelo momento certo. Paciência que o amor já está chegando em sua vida.

Dinheiro & Trabalho: No campo profissional, não duplique suas tarefas, gerencie bem o seu tempo. Evite ir de um lado para o outro sem resolver nada realmente, seus superiores esperam uma resposta da sua parte que faça a diferença no trabalho do seu setor.

Saúde & Bem-estar: Você vai brilhar ao expor seus talentos e habilidades entre amigos e familiares. Alguém deixou você um pouco desapontado com o seu jeito de agir. Você vai superar qualquer contratempo e conseguir de uma vez por todas iniciar uma rotina de exercícios em uma academia ou a prática de algum esporte.

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Redobre a paixão junto com seu parceiro depois do tempo que estiveram separados. Se você é inconsistente e inseguro com seus sentimentos, pode fazer com que o relacionamento fique à deriva. Seja mais aberto com relação aos seus sentimentos pela outra pessoa.

Dinheiro & Trabalho: Você está pronta para assumir seu poder. A sua confiança em si mesma é muito consistente, você é capaz de escolher e decidir. Faça com que as pessoas saibam a quem você confia seus planos antes de colocá-los em ação. Não esqueça que vários olhos enxergam melhor que dois, não hesite em ouvir os demais.

Saúde & Bem-estar: Pare de ser tão possessivo e sempre querer que as coisas sejam feitas à sua maneira. Entenda que, se você parar um pouco com isso, sua vida começará a ficar mais agradável e relaxada.

TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Hoje você parece estar forte, mas se sente inseguro. Você precisa de carinho, sentir-se contente e amado pela pessoa que está ao seu lado, o que não é seu caso. Se você está em crise constante com seu parceiro, apostar em um final amigável para que cada um parta em busca da felicidade é melhor solução, ou definam bem o que cada um espera do outro.

Dinheiro & Trabalho: Hoje sua mente não está tão afiada como de costume, e será difícil para você entender novos conceitos que nunca viu antes. Não é sobre sua inteligência ou capacidade, é apenas um daqueles dias que você tem de esquecer. Amanhã tudo voltará ao normal. Tente algo novo sem ir em várias direções ao mesmo tempo. Tire algum tempo para esclarecer suas ideias e executá-las da maneira adequada.

Saúde & Bem-estar: Período para envolver-se no ambiente místico e espiritual para que você possa encontrar um refúgio de paz e tranquilidade em tempos turbulentos. Aromaterapia, música e retiro serão mágicos restauradores da sua beleza física e também do seu estado emocional.

GÊMEOS – 21 de maio a 21 de junho

Amor: Não é um dia para apostar na eternidade, mas sim na paixão. Deixe-se levar por seus instintos e seu parceiro será muito grato a você. O tempo e os sentimentos dirão se é para vocês continuarem juntos pelo resto da vida. Vivam o amor de hoje!

Dinheiro & Trabalho: Hoje você está de bom humor, e será fácil terminar seu trabalho a tempo de voltar para casa mais cedo. A noite fornece energia positiva. Talvez você queira celebrar e compartilhar esse bom período pelo que passa no trabalho com uma pessoa especial em sua vida já que ultimamente você tem estado algo sério e será muito bom para os dois dividir com ela suas conquistas e ouvir os conselhos dela.

Saúde & Bem-estar: Não pare para pensar e chorar pelo que acabou. Continue, há muitas coisas boas e positivas que vêm para você. Se você estagnar, você apenas atrasará o processo natural da vida. Levante-se e siga o seu caminho com fé que o amanhã trará uma nova vida e um belo nascer do sol.

CÂNCER – 22 de junho a 22 de julho

Amor: Não pense apenas nas suas necessidades. Você deve eliminar qualquer tipo de comportamento destrutivo no relacionamento. Egoísmo, ciúmes e querer controlar a pessoa fará com que ela se afaste de você.

Dinheiro & Trabalho: Os esforços para progredir em sua carreira e que resultam em conquistas, hoje podem atrair o olhar dos superiores para você. Você descobrirá que é o centro das atenções, talvez compartilhando seus métodos com outras pessoas ou liderando um grupo de discussão. Você receberá elogios de muitas pessoas, que não apenas alimentarão seu ego, mas também o entusiasmo. Continue assim!

Saúde & Bem-estar: Você pode com qualquer desafio que surgir. Seu momento de recuperação chegou. Suas doenças e dores desaparecem com sua nova atitude em relação à vida. Você tem o apoio de seus colegas e sua família para iniciar qualquer plano que tenha aspectos financeiros positivos.

LEÃO – 23 de julho a 22 de agosto

Amor: Hoje você está de bom humor e seu parceiro adora isso em você. Aproveite para levar ela para ir fazer um lanche ou jantar fora. Se você não está comprometido, hoje, talvez conheça uma pessoa gentil e brilhante, para não mencionar a inteligência. É a pessoa que você sempre sonhou, não deixe escapar essa oportunidade que cupido apresenta para você.

Dinheiro & Trabalho: Todas as suas boas ações em relação aos outros voltarão para você e fortalecerão seus negócios. Não perca a oportunidade de expandir seus investimentos. Seus planos de negócios serão atraentes para os investidores. Você precisa apenas fazer algumas mudanças, para isso, peça a opinião de um especialista para não cometer erros.

Saúde & Bem-estar: As mudanças que você fizer agora serão duradouras e muito benéficas para você. Sua transformação surpreenderá muitos e convencerá os outros de que você não é o mesmo de antes. Você aprendeu a conseguir o que queria com diplomacia e com menos imposição de sua parte. Desfrute de um tempo só para você.

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Há um aumento do amor e também da sua sensibilidade. Bom momento para traduzir os sentimentos mais profundos em palavras. Incentive-se a expressar o que sente pela pessoa que você ama e peça o mesmo dela.

Dinheiro & Trabalho: Hoje suas ações no trabalho serão prejudicadas por atraso de outros setores. Encontre a maneira mais fácil de alcançar resultados imediatos. Tenha confiança nas pessoas ao seu redor. Agora que viu que nem todo mundo é cumpridor de cronogramas, procure uma maneira de ter sempre um plano B em mãos.

Saúde & Bem-estar: Seus horizontes estão se tornando mais claros e com eles sua confiança e segurança, tanto pessoal como financeiramente. Você já sabe o que quer ou pelo menos tem uma ideia mais clara do que realmente pode conseguir. Ter uma vida saudável e longe dos excessos também estará presente em seus planos.

Simpatia do dia | Simpatia para afastar uma pessoa que incomoda

Publicidade



Essa simpatia é para afastar uma pessoa que complica a nossa vida, trabalho, família. Pode ser um vizinho chato ou um colega de trabalho, às vezes até um membro da família. Pessoas negativas, complicadas e difíceis que com seus modos, comentários, quando não com seus atos, tiram a paz, a tranquilidade e a alegria.

O propósito é mantê-los afastados, acalmá-los, impedi-los de incomodar e até fazê-los partir e, por último que deixem você em paz. A Simpatia para afastar uma pessoa que incomoda

não é para causar dano à pessoa, apenas para que mude a maneira de agir ou para que fique longe de você.

Para fazer a simpatia, pegue uma panela grande e coloque dentro dela 1 litro de água. Coloque suas mãos dentro dela e pense em quanto você rejeita a pessoa que torna sua vida impossível. Deixe a água absorver esses sentimentos de raiva e impotência.

Em seguida, tire as mãos da água e coloque 7 paus de canela inteiros dentro…

