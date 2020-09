Horóscopo do Dia | Previsões para o seu signo hoje (20/09)

Horóscopo do Dia para este domingo (20/09). Confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje.

publicidade

Horóscopo de VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Novidades no amor, chega alguém quando menos espera e coisas incríveis e importantes vão acontecer junto dela, fique alerta. É um amor que chega para valer onde você vai…

Dinheiro & Trabalho: É bom que comece a se preparar desde hoje porque nesta semana que se aproxima tudo vai tomar outra dimensão na sua área de trabalho, você terá mais deveres, mas, no entanto, será mais bem avaliado e é… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Virgem

publicidade

Horóscopo de LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Você pode receber uma demonstração de amor de alguém que não esperava que tivesse essa atitude com você e que vai mudar sua maneira de enxergar o amor. Você vai gostar…

Dinheiro & Trabalho Se você pensa em ocupar uma posição de responsabilidade ou realizar uma atividade por conta própria, certamente com o início deste novo ciclo no seu signo você vai conseguir tudo isso com uma certa… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Libra

publicidade

Horóscopo de ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Não fique triste porque um novo amor está por chegar, com ele você acabará com a solidão para sempre, é um amor há muito esperado. O seu ânimo e disposição ao se encontrar com…

Dinheiro & Trabalho: Espere um pouco antes de pensar em mudar de emprego, agora não é conveniente porque na próxima semana você pode receber notícias de um trabalho que já tinha dado como esquecido, mas que agora… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Escorpião

Horóscopo de SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Muito em breve você vai se sentir de uma maneira muito especial, o romance parece ter chegado à sua porta antes do que pensava. Uma pessoa está quase tão determinada a viver…

Dinheiro & Trabalho: O seu horóscopo diz que haverá uma mudança de profissão ou de trabalho para você. Os últimos avanços tecnológicos despertarão sua atenção e farão fluir a sua criatividade para aproveitar melhor o… Continue lendo o horoscopo do dia do signo Sagitário

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Se você se sentir atraído por uma pessoa que parece não entender ou corresponder às suas tentativas de sedução, é hora então de mudar um pouco esse estilo para deixar ela mais à vontade…

Dinheiro & Trabalho: Algumas situações inesperadas farão você ganhar um dinheiro extra e recorrente, ao mesmo tempo que a possibilidade de crescimento profissional é latente, mas tudo vai depender de como você se mostrará e… Continue lendo o horoscopo do dia do signo Capricórnio

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Uma linda história de amor que proximamente você viverá será possível, aos poucos irá percebendo que uma amizade muito intensa e feliz deve acabar se transformando em outra coisa…

Dinheiro & Trabalho: Ainda neste mês ocorrerão algumas mudanças significativas no seu trabalho e você é uma das pessoas que será beneficiada, portanto, fique alerta e disposto a agir no momento certo. É também um… Continue lendo o horoscopo do dia do signo Aquário

Horóscopo de PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Há no seu horóscopo uma grande possibilidade de você começar a ter um belo relacionamento com alguém um pouco mais velho. Não preste muita atenção a isso, não se deixe…

Dinheiro & Trabalho: Algo importante está próximo na profissão, algo que começa a se construir na próxima semana, as coisas vão melhorar. Você sentirá que é o momento certo para definir o seu futuro na empresa. O dinheiro… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Peixes

Horóscopo de ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: O amor envolve você, mas não deixe que uma preocupação a deixe mal-humorada ou amargurada, pois pode tirar a possibilidade de desfrutar intensamente a felicidade e o amor que…

Dinheiro & Trabalho: É uma semana muito produtiva onde você pode alcançar seus objetivos claramente. Você tem uma mente muito objetiva e raciocínio lógico, que lhe permitem circular com facilidade por todos os ambientes. Há… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Áries

Horóscopo de TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Bom momento no amor, acredite no seu magnetismo ​​e nada será impossível, mas desde que você tome a iniciativa de dizer para essa pessoa, que recentemente apareceu em sua…

Dinheiro & Trabalho: Está na hora de pôr as suas ideias em prática, o tempo pode passar e você vai se arrepender de não ter feito algo que sabe que terá sucesso. Não tenha medo, se arrisque, porque com seu trabalho, determinação… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Touro

GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: No amor, uma situação inesperada mudará sua perspectiva com relação ao amor, possivelmente uma pessoa muito atraente que às vezes aparece em seu cotidiano, tentará se aproximar…

Dinheiro & Trabalho: Situações favoráveis ​​se movem em torno do seu signo e se você está esperando por uma resposta para começar um novo trabalho ou uma nova função, esta é uma semana de surpresas positivas, onde tudo… Continue lendo o horoscopo de hoje do signo Gêmeos

Horóscopo de CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: As boas vibrações que seu signo está recebendo indicam a possibilidade de um relacionamento com uma pessoa maravilhosa, que aos poucos se tornará o grande amor pelo qual…

Dinheiro & Trabalho: Novos caminhos, novos desafios na profissão. Existem situações ao seu redor que se transformarão em algo muito positivo desde que você esteja disposto a prestar atenção aos movimentos e comentários que… Continue lendo o horoscopo de hoje do signo Câncer

Horóscopo de LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Dias fantásticos esperam por você, especialmente quando se trata de encontrar na sua frente, por acaso, com alguém que desperta toda classe de sensações e sentimentos positivos em…

Dinheiro & Trabalho: Essas ideias que você vem estudando ultimamente vão levar sua mente a um trabalho que irá lhe fornecer uma quantidade de dinheiro extra e mensal, de forma rápida. Terá em suas mãos uma maneira de… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Leão

…