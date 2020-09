Horóscopo do Dia | Previsões para o seu signo hoje (29/09)

Horóscopo do Dia para esta terça-feira (29/09). Confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje.

Horóscopo de LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Encontrar apoio em uma pessoa que, embora para muitos vocês são apenas bons amigos, você sabe que na verdade têm um vínculo especial que os diferencia das outras pessoas…

Dinheiro & Trabalho: Você terá muitos assuntos para resolver no campo profissional. Vai se orgulhar de poder cumprir tudo. Será muito fácil para você combinar todas as tarefas do dia e ainda terá tempo para planejar a agenda de amanhã. No plano…

Horóscopo de ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Você está em um dia muito construtivo e maduro no que diz respeito ao amor. Sua capacidade de ouvir e prestar atenção à pessoa que gosta será aprimorada e você fará tudo o que…

Dinheiro & Trabalho: O céu o estimulará profissionalmente neste dia. Enfim você poderá colher os frutos daquela colheita que tem feito com tanto empenho nos últimos meses ou mesmo nos últimos anos. Caso lhe proponham uma…

Horóscopo de SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Está em um bom momento para o amor. A vida romântica e a sedução são favorecidas pelas configurações astrais. Alguém conhecido do seu círculo de amigos está querendo se aproximar…

Dinheiro & Trabalho: As estrelas vão multiplicar sua ambição e sua força de trabalho. Sua vida profissional será muito animada sem que você tenha que fazer grandes esforços. Aproveite esse dia para lidar com seus problemas de dinheiro…

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Se você está esperando para encontrar aquela pessoa especial que preencherá cada canto do seu coração, talvez já tenha acontecido e ainda não percebeu. Olhe ao seu redor, muitas…

Dinheiro & Trabalho: O dia está repleto de boas influências no campo econômico, e problemas importantes relacionados à família serão resolvidos. Também é um bom momento para dar os primeiros passos para encontrar soluções para suas…

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Você se sentirá mais atraente e vital do que nos outros dias. A vontade de agir e de ir em busca da conquista desse amor será mais forte do que nunca. A Lua aumenta suas chances de…

Dinheiro & Trabalho: Que nada nem ninguém o detenha no trabalho, você tem muito claro quais são seus objetivos e os sacrifícios que tem que fazer para chegar até eles. Libere-se de tudo aquilo que o atrapalha, em especial, a inveja de colegas…

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Vai admitir que gosta de uma pessoa próxima, alguém que por enquanto só os une uma bela amizade. Você fortalecerá os alicerces do seu relacionamento e sobre ele poderá construir…

Dinheiro & Trabalho: Você tem um faro para negócios muito aguçado. Seu universo está se expandindo e consegue chegar a lugares que nunca antes tinha pensado. De todas formas, não se deixe invadir pela arrogância ou jogará fora tudo o que tem…

Horóscopo de ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Você faria bem em tirar proveito de todas as energias que está recebendo dos astros para desfrutar plenamente sua vida. Mesmo que tenha encontrado o amor em alguém especial…

Dinheiro & Trabalho: O dia promete ser muito gratificante, as estrelas vão lhe proporcionar eventos favoráveis ​​que o ajudarão a se sair bem em tudo. Você pode fazer progressos significativos em sua vida profissional e, se aceitar as mudanças…

Horóscopo de TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: A previsão para os assuntos do coração não poderia ser melhor, um amor surgirá em sua vida que o encherá de esperança e felicidade na mesma medida. Essa pessoa é quem você estava…

Dinheiro & Trabalho: No terreno laboral, as coisas correrão bem para você neste dia. Planejou suas ações com sabedoria e racionalidade, com isso, não só conseguirá resolver os problemas com mais eficiência, mas também obterá melhores resultados…

Horóscopo de GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Você está determinado a encontrar o amor, mas deve saber que não se trata de compromisso, mas de abertura e confiança. Se você relaxar e enviar essa mensagem para o Universo…

Dinheiro & Trabalho: No campo profissional, vai ser difícil para você tomar algumas decisões, mas depois de fazer isso vai descansar sabendo que fez o melhor. Em momentos como este, é importante que siga seus instintos. Por outro lado, quem…

Horóscopo de CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Se já estava pensando que nunca encontraria a pessoa dos seus sonhos, este dia tem uma surpresa singular reservada para você. O lugar onde encontrará aquele ser especial que o espera…

Dinheiro & Trabalho: Você quer enfrentar novos desafios profissionais, está considerando seriamente em participar de um curso online para a aquisição de novas habilidades que aumentarão sua capacidade de trabalho. Sem dúvida, é um…

Horóscopo de LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Você sabe qual é a direção para chegar ao coração da pessoa que ama, mas terá que lidar com alguns obstáculos na estrada. Felizmente, seus sentimentos são fortes e nem mesmo a…

Dinheiro & Trabalho: Estará no melhor dia da semana em questões profissionais. Você terá um pensamento muito ágil, encontrará boas ideias quando a situação se complicar, podendo resolver os obstáculos rapidamente. Preste atenção aos seus…

Horóscopo de VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Desfrutará de um bom dia no nível sentimental. Se deseja ter esse alguém ao seu lado e que sabe que também sente algo por você, basta se deixar seduzir. Brinque com seu charme, que…

Dinheiro & Trabalho: Na sua profissão você notará como vão exigir muito do seu talento, então fique atento e não negligencie suas palavras ou sua diplomacia. Ninguém vai lhe dar nada. Ponha os pés no chão e não perca tempo sonhando…

