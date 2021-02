Hospital da Criança de Osasco leva nome de Celso Giglio e deve ser inaugurado em 2022

Com obras iniciadas em 19/02, aniversário de 59 anos de emancipação de Osasco, o Hospital da Criança de Osasco vai levar o nome do ex-prefeito Celso Giglio e deve ser inaugurado em 2022, segundo a Prefeitura.

A unidade de saúde infantil ficará em um terreno de 2,6 mil metros quadrados, na Avenida Getúlio Vargas, 807, Jardim Piratininga. Terá 3 pavimentos, 3 salas de Centro Cirúrgico, 10 leitos de UTI, 6 leitos de Enfermaria, 10 leitos de Enfermaria Lactante, Setor de Aleitamento Materno (doadoras), 8 leitos de Enfermagem Cirúrgica, 8 leitos de Enfermagem de Adolescentes, 8 consultórios, setor de Emergência, Apoio, Sala de Raio X, Sala de Tomografia, Sala de Espera, Apoio Cirúrgico, Setor Administrativo, entre outros.

O prefeito Rogério Lins participou do lançamento das obras, ao lado da primeira-dama, Aline Lins, entre outras autoridades do município. A cerimônia contou ainda com a participação especial dos filhos de Celso Giglio, Giovanna, Isabela e Guilherme Giglio.

“Hoje é dia de festa na terra e no céu. É muito bom ver a memória do nosso pai eternizada nesse hospital. Quem conviveu com Celso Giglio sabe que ele tinha um coração enorme que cabia Osasco inteira, e o início dessa afirma o compromisso do prefeito Rogério Lins com a área da saúde”, comentou Isabela. Celso Giglio morreu em julho de 2017, aos 76 anos, no exercício do quarto mandato como deputado estadual.

O prefeito Rogério Lins declarou: “Esse início de obra me deixa muito feliz e grato a Deus por me permitir estar prefeito de Osasco, ser servidor público e poder trabalhar para construir uma cidade com mais qualidade de vida, mais infraestrutura e saúde pública para todos. Agradeço também a família do dr. Celso Giglio, um dos melhores prefeitos da história da nossa cidade”.