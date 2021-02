Hospital da Criança de Osasco tem obras iniciadas

A Prefeitura de Osasco iniciou as obras de construção do primeiro Hospital da Criança do município. A unidade de saúde ficará na Avenida Getúlio Vargas, 807, Jardim Piratininga.

Com três andares, o Hospital da Criança de Osasco terá 40 leitos de internação, 10 de UTI, além de três salas de Centro Cirúrgico, funcionando 24h por dia, de acordo com a administração municipal.

“Iniciamos a construção do Hospital da Criança, que terá várias especialidades, centro cirúrgico e UTI para atender todas as necessidades das crianças da nossa cidade. Estamos trabalhando pela saúde, educação, infraestrutura, para que nossa cidade continue e avance no ranking das melhores para viver”, declarou o prefeito Rogério Lins no lançamento das obras, na sexta-feira (19).

