Hospital divulga boletim sobre estado de saúde do prefeito e da primeira-dama de Osasco

A direção do Hospital Antonio Giglio divulgou seu primeiro boletim médico sobre o estado de saúde do prefeito de Osasco, Rogério Lins, e da primeira-dama, Aline Lins, que deram entrada na unidade por volta das 20h30 desta sexta-feira (28).

Eles tiveram queimaduras de primeiro e segundo grau nas mãos, braço e rosto, segundo nota da assessoria da Câmara Municipal, em uma explosão ao acenderem a fogueira do “Arraiá do Servidô”, realizado na noite desta sexta na Arena Vip, no Jardim das Flores.

Além do casal, um outro frequentador do evento, Marcelo Guilherme da Silva, deu entrada no hospital em decorrência do acidente. Ele teve ferimentos leve e foi liberado pouco depois, de acordo com a direção do hospital.

Confira o Boletim Médico sobre o estado do prefeito e a primeira-dama de Osasco. O documento é assinado pelos médicos Marcos Carmelita Siqueira, Hugo Gregoris de Lima e Marcus Monteiro:

O prefeito de Osasco Rogério Lins e sua esposa Aline Lins deram entrada hoje, às 20h31m, no Hospital Antonio Giglio após acidente com fogo, segundo informações externas.

Imediatamente foram iniciados os atendimentos conforme o protocolo. Os pacientes adentraram a unidade orientados.

Foram levados ao centro cirúrgico do hospital para a realização de limpeza cirúrgica, desbridamento das lesões causadas pelas queimaduras de primeiro e segundo grau, que atingiram cerca de 14% das regiões da face e membros superiores.



Após procedimento, os pacientes se mantém hemodinamicamente estáveis, orientados e lúcidos, monitorizados na sala de recuperação anestésica.



Não houve comprometimento das vias aéreas.



O quadro dos pacientes Rogério Lins e Aline Lins é estável.



Outro paciente, Marcelo Guilherme da Silva, foi atendido com ferimentos leves, sendo liberado em seguida.

Próximo Boletim Médico será às 10h do dia 29 de junho de 2019.