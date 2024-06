Hospital Regional de Osasco receberá novo equipamento de hemodinâmica

O Hospital Regional de Osasco (HRO) receberá um moderno aparelho de hemodinâmica. A aquisição do equipamento, um sistema de angiografia digital avançado, atende a uma solicitação do deputado estadual Gerson Pessoa.

A ordem de compra do aparelho, orçado em cerca de R$ 2,6 milhões, foi oficializada em uma reunião realizada na última quarta-feira, 29 de maio, na sede da Secretaria Estadual de Saúde. O encontro contou com a presença do secretário Eleuses Paiva, do diretor do HRO, Wangles de Vasconcellos Soler, e do próprio deputado Gerson Pessoa.

Segundo as informações divulgadas, o novo equipamento de hemodinâmica permitirá a realização de exames de alta qualidade nas áreas de cardiologia, neurologia e angiologia. Com capacidade para produzir imagens vasculares detalhadas de diversas patologias, o aparelho possibilitará uma visualização precisa, com alto desempenho e agilidade na execução dos procedimentos.

O investimento realizado pelo Governo do Estado visa assegurar um atendimento aprimorado na alta complexidade, conforme destacou o deputado Gerson Pessoa. “Seguimos trabalhando pela saúde”, afirmou o parlamentar, ressaltando a importância da aquisição para a melhoria dos serviços oferecidos à população.

Além de permitir uma avaliação minuciosa de malformações, tumores e obstruções vasculares, o novo equipamento de hemodinâmica contribuirá para a redução do tempo de realização dos exames, otimizando o fluxo de atendimento no Hospital Regional de Osasco.