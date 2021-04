Hospital Sino Brasileiro, em Osasco, abre vagas para enfermeiros e técnicos de enfermagem

O Hospital Sino Brasileiro, no Centro de Osasco, abriu esta semana vagas de emprego para enfermeiros, técnicos de enfermagem e mensageiro. As oportunidades foram anunciadas no portal Vagas.com.

A unidade de saúde oferece benefícios como assistência médica, assistência odontológica, vale-transporte e convênios com empresas parceiras. Os salários não foram divulgados.

“Buscamos talentos que estejam alinhados aos valores da instituição. Se você é um profissional qualificado, de perfil inovador e sintonizado com o que há de mais atual em sua área de atuação, junte-se à nossa equipe”, diz a Rede D’Or São Luiz, que administra o hospital.

Confira e se candidate às oportunidades de emprego abertas esta semana no Sino Brasileiro, em Osasco, no portal Vagas.com.