Hospital Sino Brasileiro, em Osasco, abre vagas para enfermeiros e técnicos de enfermagem

O Hospital e Maternidade Sino Brasileiro, no Centro de Osasco, abriu esta semana vagas de emprego para enfermeiros e técnicos de enfermagem. As oportunidades foram cadastradas no portal Vagas.com.

Há oportunidades para técnicos de enfermagem para trabalho no centro cirúrgico, no setor de CME, UTI Adulto e berçário de alto risco.

Para enfermeiros, há vagas no centro cirúrgico, hemodinâmica, berçário de alto risco e UTI Adulto.

O salário é a combinar. São oferecidos os seguintes benefícios: assistência médica, assistência odontológica, vale-transporte e convênios com empresas parceiras.

Clique nos respectivos links para saber mais e se candidatar às vagas no Hospital Sino Brasileiro, em Osasco:

Tecnico de Enfermagem – Centro Cirúrgico //

Técnico (a) de Enfermagem – CME (3 vagas) //

Técnico de Enfermagem – Berçário de Alto Risco (5 vagas) //

Técnico (a) de Enfermagem – UTI Adulto (4 vagas) //

Enfermeiro (a) – Centro Cirúrgico //

Enfermeiro (a)- Hemodinâmica //

Enfermeiro (a) – Berçário de Alto de Risco //

Enfermeiro (a) – UTI Adulto