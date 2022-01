Hospital Sino Brasileiro tem vagas de técnico de enfermagem e auxiliar administrativo em Osasco

O Hospital e Maternidade Sino Brasileiro, no Centro de Osasco, está com vagas de emprego abertas para auxiliar administrativo e técnicos de enfermagem em diversos setores.

publicidade

Para técnico de enfermagem são quatro oportunidades para trabalhar no Berçário de Alto Risco, três na UTI Pediátrica, e outra no setor de CME. Há ainda vaga para auxiliar administrativo, no Centro Cirúrgico.

Os interessados podem obter mais informações e se candidatar às vagas de emprego por meio do portal Vagas.com.

publicidade

Sino Brasileiro

O Hospital e Maternidade Sino Brasileiro, em Osasco, foi fundado em 2002 e, desde 2015, faz parte da Rede D’Or São Luiz, a maior operadora independente de hospitais do Brasil, com 50 hospitais e mais de 50 mil colaboradores.

OPORTUNIDADES NA REGIÃO// Barueri tem seleção para 100 vagas de operador de atendimento nesta terça-feira