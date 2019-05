Hospital Veterinário “Manchinha”, em Osasco, já realizou quase 2 mil atendimentos gratuitos

Desde que entrou em funcionamento, em 23 de fevereiro, o Hospital Veterinário Público de Osasco – Unidade Manchinha já realizou 1,9 mil atendimentos, dos quais 1.379 novas consultas e 521 retornos.

Balanço apresentado pelo Departamento de Fauna e Bem-Estar Animal, vinculado à Secretaria de Meio Ambiente, aponta também a realização de 64 cirurgias, 2,6 mil testes laboratoriais e 2,4 mil medicações.

O atendimento na unidade é gratuito e voltado para moradores de Osasco. Tanto é necessário apresentar documento pessoal e comprovante de endereço.

Moradores de cidades vizinhas conseguem consultas caso a situação do animal seja grave. No entanto, eles não podem fazer a continuidade do tratamento na unidade.

O Manchinha funciona ao lado do Pet Parque, na avenida Franz Voegeli, 930, Jardim Wilson, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, com distribuição de 30 senhas por dia, a partir das 7h30.

A unidade é a primeira a oferecer atendimento veterinário no município e foi batizada de “Manchinha”, homenagem ao cão morto em novembro do ano passado após ser agredido por um segurança do Carrefour, em um episódio que gerou comoção nacional e chamou a atenção para a proteção nacionais.

ESTRUTURA

A unidade Manchinha é administrada pela Associação de Clínicos Veterinários de Pequenos Animais (Anclivepa) e conta com sala de espera, setor administrativo, centro cirúrgico, dois consultórios, salas para exames de coleta de sangue e imagem, refeitório para os funcionários e dois banheiros.

A equipe é composta por dois clínicos, dois cirurgiões, um anestesista, três enfermeiros, três auxiliares de limpeza e dois recepcionistas. O local oferece serviços de baixa complexidade: clínica médica, cirurgia geral, ultrassonografia e hemograma completo.

Uma segunda unidade, com atendimentos mais complexos, deve ser inaugurada ainda no primeiro semestre deste ano.

NÚMEROS DO HOSPITAL VETERINÁRIO MUNICIPAL “MANCHINHA”, EM OSASCO

Atendimentos até 24/4

Consultas – 1.379 (casos novos)

Retornos – 521

Cirurgias – 64

Testes laboratoriais – 2.684

Medicações – 2.455