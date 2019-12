Hospital veterinário público de Osasco vai ter internação 24h e ampliar atendimentos

A Prefeitura de Osasco anunciou nesta segunda-feira (2), que o Hospital Veterinário Público – Unidade Zona Norte terá internação 24 horas a partir da próxima semana.

A internação, de acordo com o diretor do Departamento de Fauna e Bem-Estar Animal, Fábio Cardoso, será feita mediante equipe técnica, composta por médico veterinário, enfermeiros, auxiliares de limpeza, entre outros. “É importante ressaltar que somente a área de internação será 24h e não haverá atendimento externo”, reforçou.

O atendimento ao público em geral nas duas unidades do Hospital Veterinário Público de Osasco é feito de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, com distribuição de senhas a partir das 7h30.

Segundo Fábio Cardoso, essa iniciativa é de extrema importância para a continuidade do tratamento e do pós-operatório, garantindo, dessa forma, a saúde e bem-estar do animal.

Ampliação de atendimentos

Haverá outras mudanças nos hospitais veterinários, de acordo com a Prefeitura. A unidade Norte dobrará o atendimento das especialidades de cardiologia, oftalmologia, ortopedia, cirurgião de tecidos moles e anestesistas. Os atendimentos de eletrocardiograma e ecocardiograma serão incorporados aos serviços oferecidos para um atendimento mais completo.

Para o prefeito Rogério Lins, essas mudanças são necessárias, pois além de ajudar no diagnóstico do paciente veterinário, também auxiliarão o médico veterinário em seu trabalho.

Programa de Residência Médica para Veterinários

Outra novidade é que a Prefeitura, em parceria com a Associação Nacional de Clínicos Veterinários de Pequenos Animais (Anclivepa), implantará o Programa de Residência Médica para Veterinários nos dois hospitais veterinários municipais, que já são referência no Brasil e na Europa.

O objetivo da ação é contribuir com a formação acadêmica do médico veterinário e oferecer mão de obra qualificada ao serviço público.

“Amei as novidades. Os atendimentos nos dois pontos são ótimos, sempre sou bem atendida e recomendo os hospitais para todos os meus conhecidos”, comentou Dalva Maria de Santana, moradora da Vila Yara. Ela passa normalmente na Unidade Manchinha, próximo da sua casa, mas seu gato, John Lennon foi encaminhado para a zona Norte para fazer uma cirurgia mais complexa.

“Utilizo os hospitais desde que iniciaram os atendimentos. Conheço as equipes e elas são muito atenciosas com minha cachorrinha”, comentou Maria Lúcia, proprietária da poodle Valentina e moradora do Novo Osasco.

Unidade Manchinha

A unidade Manchinha, na zona Sul, também receberá melhorias. Serão feitas obras de ampliação da infraestrutura para melhor atendimento dos munícipes e dos colaboradores, e o quadro de anestesistas e cirurgiões de tecidos moles será dobrado.

Também estavam presentes Luiz Wilson de Oliveira Júnior, diretor de todas as unidades hospitalares da Anclivepa, protetores da causa animal, munícipes, entre outros.

Serviço

– Hospital Veterinário Público de Osasco – unidade zona Norte Endereço: Avenida Lourenço Belloli, 1480, Parque Industrial Mazzei / Mais informações pelo telefone: (11) 2829-6220

– Hospital Veterinário Público de Osasco – unidade Manchinha

Endereço: Avenida Franz Voegeli, 930, Jardim Wilson, zona Sul

Informações no telefone (11) 4376-0901

Documentos necessários: É preciso apresentar RG e comprovante de endereço