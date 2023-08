Humorista francês Paul Cabannes se apresenta em Barueri nesta sexta-feira (25)

O humorista francês Paul Cabannes, que faz sucesso nas redes sociais (1,4 milhões de seguidores no Instagram e 2 milhões no TikTok) apresenta seu show “Parisileiro – um parisience pra lá de brasileiro” nesta sexta-feira (25), às 21h, no Centro de Eventos de Barueri.

No show, o comediante fala sobre as diferenças de comportamento entre brasileiros e franceses e suas curiosas observações que o fizeram ficar famoso nas redes sociais.

Paul Cabannes nasceu em Paris e se mudou para o Brasil em 2015. Já teve 14 profissões antes de se tornar humorista no Brasil.

Os ingressos estão à venda no site Bilheteria Express e também nos seguintes pontos de venda:

Terminal Modas Centro

Rua Quinze de Novembro 411, Centro, Santana de Parnaíba

De segunda a sábado, das 9h às 20h.

Av. Sebastião Davino dos Reis, 672 – Jardim Tupanci.

De segunda a sexta-feira, das 8h as 17h.