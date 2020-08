Humorista Marcus Cirillo vai apresentar Stand Up no Cotia Drive-in

O comediante Marcus Cirillo vai levar o seu show de Stand Up para o Cine Drive-in que acabou de chegar em Cotia. A apresentação será na sexta-feira (4), às 20h.

O ingresso curta R$ 50 por carro com até quatro pessoas e deve ser comprado com antecedência no Tycket ou na distribuidora do Suco Prats, na rua Ralfi Boli, 63, em Cotia. Não haverá bilheteria no dia da apresentação.

Já o Cine Drive-In está localizado na rua Benedita Barreto Vítor, S/N, no Jardim Adelina. O espaço fica ao lado do estádio municipal e da unidade do Corpo de Bombeiros. Mais informações podem ser encontradas no perfil do Cine Drive-in Cotia no Instagram.