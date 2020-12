Humorista Yuri Marçal se apresenta em Osasco neste domingo (20)

O humorista Yuri Marçal se apresenta no Teatro Aspro, na Vila dos Remédios, em Osasco, na noite deste domingo (20), a partir das 19h.

Ele traz à cidade o espetáculo Acendam as Luzes. Ao longo de 65 minutos, o humorista consegue, com sagacidade, levar o público às gargalhadas, falando de tópicos sensíveis à sociedade no atual contexto, longe do clichê ofensivo.

Yuri Marçal busca mostrar na apresentação que não há assunto que não possa ser abordado com humor. Temas como racismo, homofobia, desigualdade, política e paternidade são o mote com que o artista conduz a plateia à reflexão, sempre de forma ácida e irreverente.

“Meu objetivo é fazer com que as pessoas saiam do espetáculo pensando de uma forma diferente, uma nova ótica sobre assuntos que tanto falamos no nosso dia a dia”, explica o humorista.

Os ingressos estão à venda no site www.bilheteriaexpress.com.br, por R$ 70 (inteira). O Teatro Aspro fica na R. Joaquim Dias de Oliveira Remedies, 22 – Remédios, Osasco.