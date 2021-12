IBGE abre 2.159 vagas temporárias para o Censo 2022 em Osasco, Barueri e região

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) abre, às 16h desta quarta-feira (15), as inscrições para o processo seletivo do Censo 2022, com 206 mil vagas temporárias em todo o país. Na região, são oferecidas 2.159 vagas nas 11 cidades que formam o Consórcio Intermunicipal da Região Oeste (Cioeste), como Osasco, Barueri, Carapicuíba, Itapevi e Cotia (confia a lista completa abaixo).

Em todo o país, foram abertas 183.021 vagas temporárias para recenseador, 18.420 para agente censitário supervisor e 5.450 para agente censitário municipal. Em Osasco, Barueri e região, são 1.950 vagas para recenseador, 209 para agente censitário.

A remuneração dos recenseadores será por produção. O salário dos agentes censitários supervisores será de R$ 1.700, com jornada de 40 horas semanais. Já os agentes censitários municipais receberão R$ 2.100, com jornada de 40 horas por semana.

Para concorrer à função de recenseador, o candidato deve ter nível fundamental completo, e para agente censitário, ensino médio concluído. No ato da inscrição, o candidato poderá escolher a área de trabalho e em qual cidade realizará a prova.

Antes deste edital, o IBGE já tinha aberto dois processos seletivos, que foram cancelados. O primeiro cancelamento foi em março de 2020 e, o segundo, em outubro deste ano.

As inscrições para as vagas de recenseador começam nesta quarta-feira (15) e vão até 29 de dezembro, no site da FGV. Para agente censitário, a taxa de inscrição é de R$ 60,50. Já para recenseador é de R$ 57,50.

Vagas temporárias no IBGE para o Censo 2022 em Osasco e região:

Agente recenseador

Osasco / 621 vagas

Carapicuíba / 339

Barueri / 231

Cotia / 206

Itapevi / 193

Santana de Parnaíba / 113

Jandira / 106

Cajamar / 65

Vargem Grande Paulista / 43

Araçariguama / 18

Pirapora do Bom Jesus / 15

Total de vagas de agente recenseador na região: 1.950

Remuneração: por produtividade

Inscrições de 15/12 a 29/12 no site da FGV / Taxa para se inscrever: R$ 60,50

Agente censitário

Osasco / 62 vagas

Carapicuíba / 33

Barueri / 25

Cotia / 22

Itapevi / 22

Santana de Parnaíba / 14

Jandira / 11

Cajamar / 7

Vargem Grande Paulista / 6

Pirapora do Bom Jesus / 4

Araçariguama / 3

Total de vagas de agente censitário na região: 209

Remuneração: até R$ 2.100

Inscrições de 15/12 a 29/12 neste site / Taxa para se inscrever: R$ 57,50

Total de vagas temporárias para o Censo 2022 nas 11 cidades que formam o Consórcio Intermunicipal da Região Oeste (Cioeste): 2.159.