IBGE tem 2 mil vagas temporárias em Osasco, Barueri e região para o Censo 2020; confira

Estão abertas as inscrições para o processo seletivo do Censo 2020 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que soma 200 mil vagas temporárias em todo o país. Em Osasco, Barueri, Carapicuíba e região, são 2 mil oportunidades para os cargos de recenseadores, agentes censitários municipais e agentes censitários supervisores.

Em Osasco, são 600 oportunidades para recenseadores. Já em Carapicuíba, são 333 vagas. Barueri (230); Cotia (205); Itapevi (192); Santana de Parnaíba (113) e Jandira (106). É exigido exige nível fundamental.

Já para agentes censitários municipais e agentes censitários supervisores, ambos de nível médio, são 78 vagas temporárias em Osasco; 39 para Carapicuíba; 25 em Cotia; 24 em Itapevi; 14 para Santana de Parnaíba; e 12 em Jandira.

O salário para agente censitário é de R$ 2.100. O profissional será responsável pela coordenação da coleta do Censo 2020 naquela cidade. Já os demais agentes vão receber R$ 1.700 para supervisionar as equipes de recenseadores.

Já os recenseadores serão remunerados por produtividade, de acordo com o número de domicílios visitados e entrevistas feitas com os moradores. O cálculo leva em conta também as características do município, o tempo médio de duração das entrevistas e o deslocamento para o trabalho de coleta. O IBGE disponibilizou um simulador (link) para calcular o valor que o trabalhador pode receber.

A duração prevista dos contratos será de três meses, com possibilidade de renovação em caso de necessidades do IBGE e de acordo com a disponibilidade orçamentária. Os profissionais terão direito a férias e 13º salários proporcionais.

Como se candidatar às vagas temporárias do Censo 2020 do IBGE:

As vagas serão ocupadas pelos melhores colocados no concurso em cada município. Para participar, é necessário realizar a inscrição até o dia 24 de março, no site da organizadora do processo seletivo, a Cebraspe.

O candidato terá de pagar uma taxa, no valor de R$ 35,80 para as funções de nível médio e de R$ 23,61 para recenseador. O documento emitido no site da Cebraspe pode ser pago em qualquer banco, casa lotérica ou pela internet.

