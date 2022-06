Idosa perde a perna após ter sido atropelada por ônibus em Osasco

Uma idosa de 64 anos teve a perna amputada após ter sido atropelada por um ônibus em Osasco. O caso, que aconteceu na última quarta-feira (1°), no Jardim Veloso, foi exibido hoje (6), em reportagem do “Balanço Geral”, da Record TV.

O motorista do ônibus parou no ponto localizado na avenida Dolores Lupiano Moioli para um passageiro desembarcar e não teria visto que a idosa também estava descendo do coletivo.

A câmera de monitoramento de uma residência que fica perto do local do acidente registrou a hora em que a idosa desce do ônibus. Nas imagens, é possível ver que a passageira apoia a bengala no chão, mas o coletivo começa a andar e a atropela.

De acordo com moradores que presenciaram o ocorrido, a passageira teria enroscado a bolsa ao descer, o que dificultou o desembarque. No entanto, o motorista não percebeu porque estaria sem o cobrador e fazia as duas funções.

O SAMU chegou poucos minutos depois do acidente. A idosa teve fratura grave e a perna amputada.

Com informações da Record TV