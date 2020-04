Idosos fazem vídeo para mandar recado em Santana de Parnaíba: #FiqueEmCasa

Em Santana de Parnaíba, os idosos pedem que munícipes fiquem em casa e cumpram a quarentena. “Estou em casa e se você puder, fique em casa também”.

Com mensagens carinhosas, os idosos que estão em casa, mandaram recados à população. “Você que fica aí saindo, não pode, viu? Fica em casa”, disse uma senhora.

Por fazer parte do grupo de risco do novo coronavírus (covid-19), os idosos com mais de 60 anos estão proibidos de circular pelas de ruas da cidade durante a pandemia.

Casos

Na cidade, 323 casos suspeitos do novo coronavírus (covid-19) foram registrados. Destes, 125 foram descartados e 59 casos foram confirmados da doença. As informações são do boletim desta segunda-feira (13).

…

