iFood tem mais de 40 vagas de emprego abertas em Osasco

Líder de mercado em delivery online de comida, o iFood, com sede instalada em Osasco, tem mais de 40 vagas de emprego abertas no município.

Há oportunidades em Osasco para cargos como analista de dados, especialista em comunicação – sustentabilidade, engenheiro de dados, supervisor comercial, analista de negócios, coordenador comercial, analista de planejamento, executivo de vendas, médico do trabalho e técnico em enfermagem do trabalho, entre outras (confira neste site).

“Nosso time é formado por pessoas que têm fome de sonhar grande. Aqui, trabalhamos com autonomia, versatilidade e criatividade. Nossa equipe é diversa e apaixonada por inovação e resultados, construindo soluções com times que trabalham #alltogether”, diz a empresa.

Publicidade

“Estamos em busca de talentos que queiram revolucionar o universo da alimentação, usando nossa tecnologia para transformar hábitos, criar experiências e mudar a vida de milhões de pessoas, todos os dias”.

A empresa também tem vagas de emprego abertas no momento na cidade da Campinas, no interior paulista. Clique aqui e acesse o site de vagas do iFood

+ Na sede do iFood, em Osasco, funcionários têm patinete e comida e bebida livre à disposição