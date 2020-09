iFood tem vagas de emprego abertas em Osasco

Líder de mercado em delivery online de comida, o iFood, com sede instalada em Osasco, está com vagas de emprego abertas no município e para trabalho remoto. Há oportunidades para coordenação em prevenção de fraudes, analista de negócios sênior (logística), analista de experiência do usuário sênior, analista sênior de controles internos, analista de planejamento de receitas, entre outras.

Para a função de coordenação em prevenção de fraudes, é necessário ter ensino superior completo em Administração, Engenharia, Economia, Ciências da Computação ou cursos similares, conhecimento em cartão de crédito, Excel e SQL e extração de dados. É desejável que o candidato tenha pós -graduação.

Já a vaga de analista de negócios sênior exige que o interessado tenha conhecimento em tableau, flexibilidade para trabalhar em ambientes variáveis, além de habilidades analíticas para retirar insights por meio dos dados, ser curioso e capaz de se relacionar com diversos públicos.

A oportunidade de analista de negócios sênior exige que o candidato tenha perfil analítico e investigativo, boa análise de dados para autonomia em tomada de decisão, proatividade, conhecimento em SQL, além de domínio em ferramentas de análise de dados, como Tableau e PowerBi, conhecimento avançado em Excel, conhecimento em estatísticas e inglês fluente.

Já para a função de analista de planejamento de receitas, é necessário ter ensino superior completo em Administração, Economia, Estatística ou Engenharia, tableau, inglês fluente e espanhol intermediário.

Entre os benefícios oferecidos pela empresa estão auxílio-creche, licença maternidade estendida de 180 dias e retorno parcial, licença paternidade estendida de 20 dias, subsídio de uma porcentagem correspondente ao cargo para estudo de Inglês, Espanhol, Mandarim ou Libras.

Os contratados terão horário flexível, disponibilidade para trabalho remoto, espaços colaborativos, patinetes, área de descompressão, jogos, redários, jardim, serviços de cabelo, manicure e massagem disponíveis no escritório, além de café da manhã, barista, frutas, barrinhas de cereal, pipoca, sorvete, suco, refrigerante, cerveja e energético gratuitos no escritório.

“Estamos em busca de talentos que queiram revolucionar o universo da alimentação, usando nossa tecnologia para transformar hábitos, criar experiências e mudar a vida de milhões de pessoas, todos os dias”, diz o iFood.

Vagas de emprego remoto

Com a pandemia de covid-19, as oportunidades para trabalho remoto têm se expandido e no iFood não tem sido diferente. Interessados de todo o país podem se candidatar para as vagas oferecidas pela empresa nesta modalidade.

“Nosso time é formado por pessoas que têm fome de sonhar grande. Aqui, trabalhamos com autonomia, versatilidade e criatividade. Nossa equipe é diversa e apaixonada por inovação e resultados, construindo soluções com times que trabalham juntos”, destaca o iFood.

Para trabalho remoto, o iFood busca engenheiro de suporte de produção, analista de sistema sênior, gerente de engenharia de plataforma, engenheiro de banco de dados, gerente de engenharia, gerente de engenharia de software e engenheiro de software de back-end. Os benefícios variam de acordo com a vaga.

Como se candidatar às vagas de emprego no iFood

Os interessados nas oportunidades oferecidas pelo iFood devem acessar o site de vagas da empresa, escolher a vaga desejada e preencher o formulário disponível após as informações da oportunidade selecionada.